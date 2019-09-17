Умный счетчик: эксперт о плюсах и минусах новой системы учета электроэнергии

С 1 июля 2020 года в России начнется построение интеллектуальной системы учета электроэнергии. Обычные электросчетчики постепенно, после истечения срока службы, поменяют на умные приборы учета. Займутся этой работой энергокомпании: сетевые организации – в частном секторе и у юридических лиц, сбытовые со статусом гарантирующих поставщиков – у потребителей в многоквартирных домах. Такой порядок определен Федеральным законом № 522.

Времени остается меньше года, но многие нормативные акты до сих пор не утверждены. Между тем подготовлен проект документа, который позволяет оценить возможности новой интеллектуальной системы учета электроэнергии. Это постановление правительства "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии". В нем перечислены необходимые функции для "умных" систем, в том числе электросчетчика. Какие плюсы и минусы получат от этого энергокомпании и потребители в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель генерального директора "Барнаульской сетевой компании" Алексей Бакунин. Самые интересные фрагменты интервью предлагаем читателям портала Amic.ru

Эволюция учета

– Алексей Викторович, когда впервые заговорили об интеллектуальных приборах учета?

– Первый нормативный акт, который был подписан в декабре прошлого года, – это Федеральный закон № 522. Согласно этому закону приборы учета должны быть интеллектуальные и стать составной частью умной системы учета.

– Что это за умные приборы и почему в них возникла потребность?

– Обычный прибор учета установлен в большинстве квартир наших потребителей. Это индукционный счетчик с вращающимся диском. Старый, железный, надежный аппарат, который уверенно считает показания, но, к сожалению, не умеет их передавать. Для этого нужно посмотреть показания, записать и направить одним из способов в горэлектросеть. Схема вполне рабочая и не требует огромных затрат ни от энергокомпании, ни от самих собственников, потому что сделать это один раз в месяц не составляет большого туда.

Однако если посмотреть на ситуацию с точки зрения цифровизации электроэнергетики, которая подразумевает перевод ряда бизнес-процессов в цифровую плоскость для их автоматизации, то увидим, что такой системе необходимо множество данных. Именно они позволят ей функционировать и принимать те или иные решения по заданным алгоритмам. В этом случае электросчетчик должен иметь возможность передавать информацию, анализировать ее, возможно, осуществлять примитивное общение с пользователем. Например, с помощью сигнала информировать об отключении электроэнергии.

– Как раз эти обязательные функции умного электросчетчика перечислены в проекте нормативного акта?

– Да. Проект документа расположен на площадке обсуждения нормативно-правовых актов на сайте regulation.gov.ru. Можно зайти на этот портал, набрать в контекстном поисковике слова "интеллектуальные системы учета", найти проект и ознакомиться как с его разработкой, так и с движением по инстанциям. Отмечу, что речь идет о функциях интеллектуальных систем учета электроэнергии, в которые входит комплекс – счетчик и то самое оборудование, которое будет находиться в энергокомпаниях.

Преимущества новой системы

– Алексей Викторович, давайте назовем эти функции, чтобы понять, действительно ли они нам нужны?

– Важная полезная функция – передача данных, то есть результатов измерений потребленной электроэнергии. Большинство ошибок и неточностей в начислениях платы за электричество связаны с неправильной передачей показаний абонентами. Кто-то не поставил запятую при передаче показаний, кто-то вместо одной цифры увидел другую. У пожилых людей зрение не очень хорошее и такие случаи бывают. Возможность автоматической передачи данных полностью исключает все ошибки, которые связаны с человеческим фактором.

Следующий момент – предоставление информации о параметрах электрической энергии: ее качества, напряжения с фиксацией его отклонения от нормативных пределов, частоты электрической энергии и других параметров, за которыми система будет следить. Например, если вдруг сгорела техника из-за сбоев напряжения в сети, то это можно будет подтвердить. Все эти показатели запишутся в самом приборе учета или будут фиксироваться события об их изменении на сервере с возможностью для абонента увидеть это в личном кабинете.

– Мне кажется, сейчас таких проблем не так уж и много.

– Действительно, случаи редчайшие и связаны с аварийными или форс-мажорными ситуациями. Например, дерево упало на провода. Еще одна функция – возможность полного или частичного ограничения подачи электроэнергии, а также ее возобновления. Если потребитель становится неплательщиком, то система его ограничит по определенному алгоритму. Счетчик это сделает самостоятельно, предварительно отправив предупреждение, при этом прибор учета может издавать звуковой сигнал. Если нажимаешь соответствующую кнопочку на счетчике и отключаешь этот сигнал, то считаешься предупрежденным о том, что в ближайшее время погаснет электроэнергия. Если не нажимаешь, то он продолжит пищать.

Сегодня схема уведомления должника об отключении электроэнергии достаточно трудозатратна. Нужно пойти к должнику для вручения соответствующих документов под роспись, потом еще раз, чтобы отключить, что приводит к дополнительным расходам. Умная система это выполнит дистанционно без затрат, и потребителю в последствии не придется оплачивать расходы. В этом случае выигрывают все.

Еще одна полезная возможность интеллектуальных систем заключается в отслеживании измерений потребленной электрической энергии на протяжении всех суток. При этом для физических лиц будет учитываться почасовое потребление, а для юридических лиц – получасовое. Это нужно, чтобы помочь потребителю выбрать выгодный для него тарифный план, согласно которому будет осуществляться оплата электроэнергии. У нас есть такая возможность и сегодня. Но, как показывает практика, потребителю очень сложно перестроиться, изменить свой жизненный цикл или выработать определенную привычку.

– Таким образом юридические лица могут очень хорошо экономить.

– И сетевые компании тоже. В течение суток график нагрузки на электросети не всегда ровный. Всплески дают существенную разницу в потреблении электроэнергии, а высокая нагрузка в сетях вызывает высокие потери. Соответственно, при выравнивании нагрузки потребитель меньше платит денег за электроэнергию, а сетевая компания несет меньше расходов на обслуживание сетей.

Но вернемся к перечню функций, чтобы отметить возможность передачи справочной информации, событий, зафиксированных прибором учета с помощью датчиков, установленных у него внутри. Например, после попыток воздействия на счетный механизм магнитом. Сейчас это проверяют инспекторы, потом будет контролировать сам счетчик.

Вопросы без ответов

– Алексей Викторович, настолько ли все будет радужно с внедрением интеллектуальных систем?

– К сожалению, минусов хватает. Времени практически не осталось, но основные документы еще не приняты. Счетчики должны быть разработаны в соответствии с требованиями, которые еще не утверждены. Между тем процессы нужно стандартизировать и подготовить в виде типовых решений. Кроме того, еще нет протоколов передачи, а их следует надежно защитить, ведь информацию, полученную от прибора учета, можно использовать в разных целях. Например, по графику потребления электроэнергии легко узнать, когда человек находится дома. Безопасность такой системы очень важна, но о ней предпочитают не говорить.

Пока не ясно, как можно защитить потребителя от возможных несанкционированных вмешательств. Существует множество несостыковок с правилами техники безопасности эксплуатации электроустановок, которые обозначают порядок действий при отключении и включении. Что будет, если прибор учета вдруг включит электроэнергию, когда этого не нужно делать?

Зачем-то населению прописывается необходимость измерять реактивную мощность. Никаких нормативов по этому параметру для физических лиц не существует. Они могут потреблять ее столько, сколько нужно. Зачем измерять, если нет никаких законодательных требований и санкций? Ведь дополнительные параметры будут вести к удорожанию электросчетчика. Так, по нормативной базе в обязательный список входят 11 основных параметров электроэнергии и шесть дополнительных. Их отслеживание требует большой мощности прибора учета и его элементной базы.

– А нужно ли все эти параметры отслеживать по каждому дому или квартире?

– Даже то, что предполагается делать, можно отнести к избыточным параметрам, которые потребителю не нужны. Это значительно повлияет на стоимость прибора учета и не только на это. У нас в городе 250 тысяч счетчиков, которые будут передавать данные. Мы забьем информацией все каналы связи, а она просто не пригодится. Кроме того, стоить такой счетчик будет больше чем 100 тысяч рублей. Как этот необходимый функционал засунуть в бюджетный вариант? Непонятно.

– Так все-таки известно уже, сколько будет стоить умный электросчетчик?

– Цена определена. Это 14 тысяч рублей для однофазного прибора учета.

Беседовала Ася Хлыновская