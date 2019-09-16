Влюбленные подростки погибли, забравшись на крышу за романтикой

17-летний парень и 16-летняя девушка в Волгодонске отправились гулять, захватив с собой плед, термос с чаем и немного денег. Тела подростков нашли спустя почти 10 дней, сообщает издание "Блокнот Волгодонск".

Влюбленные погибли, отправившись искать романтики на крышу здания, где живет молодой человек.

Судя по всему, это был не первый поход молодой пары в это место, потому что они направились к переходу, соединяющему две секции здания. Но буквально за несколько часов до этого ремонтирующие кровлю работники демонтировали этот переход.

Подростки просто шагнули в пустое пространство, упав с огромной высоты. Шансов выжить у них практически не было.

Расследованием гибели подростков занимаются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, кто виноват в том, что проход в опасное место не заперли, и дать правовую квалификацию действиям этих лиц.