Прокурор и семеро его родственников погибли при пожаре в Красноярске

Восемь человек, включая самого хозяина, погибли при пожаре в доме 36-летнего прокурора Лесосибирска Василия Федорова, сообщает прокуратура Красоноярского края. В числе жертв стихии четверо детей, в том числе его сыновья.

Огонь вспыхнул в доме на улице Гусарова в Красноярске в понедельник, 16 сентября. Как уточняет РИА Новости, в этот момент в здании находились две семьи: прокурора и его сестры.

По предварительной информации, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводки.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности нескольким лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Федоров был назначен прокурором Лесосибирска менее пяти месяцев назад. До этого он работал прокурором Пировского района.