Планы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в данном направлении проделана "очень серьезная работа", но сведения в СМИ носят "сугубо предварительный характер". Он уточнил, что никакой "дорожной карты" по этапам такой интеграции не составлено.

Ранее "Коммерсант" привел детали объединения российской и белорусской экономик. В частности, разработанный властями план предусматривает единые гражданский и налоговый кодекс, внешнеторговый режим, учет собственности и идентичные социальные гарантии.

Также проект предусматривает максимально тесный банковский надзор. При этом белорусский Центробанк продолжит функционировать как отдельная единица. Кроме того, предусмотрены гармонизация госрегулирования отраслей и объединение регуляторов рынков нефти, газа и электроэнергии.