Житель Урала нашел клад с царскими деньгами в собственном доме

Житель Троицка нашел клад во время ремонта собственного дома, сообщает челябинское издание "Регион".

В тайнике находились кусочки меха, опасная бритва, кухонный нож, деньги и облигации, которые были в обороте еще до революции. Общая сумма только бумажными купюрами различного номинала превысила 22 тысячи рублей, что по тем меркам – совсем немало.

Среди них есть, например, сторублевые бумаги 1910 года с портретом Екатерины Великой, рубль образца 1898 года с изображением колонн и орнамента и другие банкноты.

А монеты еще даже и не считали – многие из них сохранились настолько плохо, что даже номинал разобрать крайне сложно. Они были выпущены в 1870‑1916 годах.

Новый владелец этого клада Дамир Илялов уверен, что оставил этот тайник его прадед, который и построил этот дом.

Он занимался изготовлением меховых шапок. Спрос на товар был, и поэтому семья не бедствовала. Но после революции его арестовали. К жене и пятерым детям Шакиржан Илялов так и не вернулся.

Его правнук намерен часть клада оставить себе как память о предке. Другую часть он хочет отдать в мечеть, где имам собирается организовать музей.