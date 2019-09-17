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Тигра Лютая, Пуша и Василий: первые лидеры конкурса "Главная кошка Барнаула"

, ИА "Амител"
За звание главной кошки Барнаула и годовой запас корма борются уже 300 с лишним котов, котят и кошечек

Забавные и грациозные, породистые аристократы и питомцы без родословной, взрослые коты и крошечные котята – уже более 300 мурлык борются за титул "Главная кошка Барнаула". А еще – за годовой запас корма (а это 30 килограммов!) от партнера проекта бренда "Вискас".

К победе уверенно приближаются Тигра Лютая, Пуша и Василий – именно они стали лидерами голосования к этому моменту.

Тигра Лютая (за нее проголосовали 364 человека) – в прошлом девушка с трудной судьбой, голодным и бездомным детством. Подобранная в дачном поселке худенькая юная кошечка превратилась в истинную царицу, владелицу собственного дома и собственного человека. Леди с идеальными манерами: не ворует еду, не "тыгыдымит" по ночам, не выкапывает цветы. Образцово ведет домашнее хозяйство. По словам хозяина, не котик, а "просто сияние чистого разума". Характер нордический, выдержанный. Дочь самурая. Очень сдержанна – погладить шерстку или почесать животик не каждому позволит – только своему человеку. Потому что это любовь.

Пуша на втором месте (257 голосов). Пакостник. Гулять не любит. Рад гостям, очень игривый, отвечает на команду "Голос!".

Василий (ему поставили 226 лайков). Долгое время ему пришлось выживать на улице. Ветеринары предполагают, что ему около 7 лет. Несмотря на свой брутальный вид, Васенька очень добрый и ласковый. Он с большой охотой принимает любовь своих хозяев, у которых живет совсем недавно, и щедро делится с ними своими теплыми чувствами.

Хотите, чтобы победила именно ваша кошка? Тогда скорее фотографируйте вашу красавицу (или красавца) и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф. А если у вас нет кошки, то просто голосуйте.

С 20 сентября 2019 года еженедельно по пятницам в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 будут проводиться промежуточные итоги. Кошка – победитель недели, выходит в финал конкурса.

Также усатые-полосатые будут награждены и в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка" 

Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года.

Фотографии принимаются до 28 октября 2019 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.09.2019 09:15
- гость -

Васька супер

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