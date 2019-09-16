Взрыв сотряс новосибирский научный центр, где хранят вирус Эбола

Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в научном центре вирусологии "Вектор", который базируется в поселке Кольцово Новосибирской области, сообщает региональное СУ СКР.

Они проверят случившееся на признаки нарушения требований охраны труда. Ведомство уточняет, что возгорание ликвидировано, а ЧП не несет угрозы для населения.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что в помещении взорвался газовый баллон. Взрывной волной выбило стекла. Возник пожар на площади 30 квадратных метров. Один человек получил ожоги. Его госпитализировали.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что помещение не использовалось для исследований – в нем проходил ремонт. Никаких биологически опасных веществ там не было. По информации ведомства, конструкция здания не повреждена.

Стоит отметить, что "Вектор" ведет разработку вакцин от смертельно опасных вирусов, биологического и бактериологического оружия. Он обладает одной из самых полных коллекций вирусов в мире. В нее входит, например, лихорадка Эбола.