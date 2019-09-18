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Барнаульцам не хватает денег на новостройки. Спрос на "вторичку" резко вырос

, ИА "Амител"
Цены на готовые квартиры стали выше на 10-15%, уверены риелторы
Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

Вторичные квартиры подорожали в Барнауле на 7% с начала года. Об этом сообщают аналитики портала restate.ru. По их данным, сейчас в алтайской столице квадратный метр готового жилья продают за 48,8 тысячи рублей, а в начале года цена была 45,2 тысячи рублей. Но барнаульские риелторы рассказали порталу Amic.ru, что в реальности квартиры подорожали еще больше. И виной тому возросший спрос.

Почем квартирка?

С начала года цены на вторичном рынке выросли в среднем на 10-15%, отметил президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин. Квартиры подорожали из-за того, что покупатель не находит подходящих вариантов на первичном рынке, поэтому вынужден уходить во вторичный фонд.

"По задаткам, показам, авансам мы видим, что рынок находится в активной фазе, и клиент, не найдя предложений на первичном рынке, уходит на "вторичку". Главный критерий – стоимость. На "первичке" цены выросли намного больше. У многих клиентов просто не хватает средств на покупку новостройки. Новый автомобиль, как известно, всегда стоит больше, чем поддержанный. Спрос подогревают и ставки по ипотеке, и выданные сертификаты по госпрограммам", – сообщил он корреспонденту Amic.ru.

"Мы ощущаем, что есть колебания цены в сторону повышения, лето закончилось, жители города вернулись из отпусков, – отметил председатель комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина. – В июне-августе было определенное затишье, сейчас спрос растет, пошли просмотры и показы".

При этом собственники жилья, ощутив повышенный интерес, почти не уступают в цене.

"Несколько лет назад торг составлял 100-150 тысяч, сейчас максимум 20-50 тысяч рублей", – добавляет Ракина.

Выбора больше нет

В настоящее время в Барнауле на вторичном рынке продают около 5,5 тысячи квартир, подсчитал Дмитрий Дворядкин. В кризисные 2015-2017 годы их число доходило до 6,5-7 тысяч, а вот в самый "продажный", 2014 год, когда квартиры уходили за несколько дней, объем базы был 4,5 тысячи вариантов. Правда, по мнению эксперта, сравнивать эти периоды не совсем корректно: вторичный фонд постоянно растет за счет сдающихся в эксплуатацию новых домов.

"Надо понимать, что за последние пять лет в Барнауле введено в эксплуатацию несколько миллионов квадратных метров жилья. Дома, сданные в 2014-2017 годах, – это сугубо вторичный рынок. За счет их вторичный фонд вырос, но тем не менее резкого увеличения предложений не последовало. Это говорит о высоком спросе на готовые квартиры", – отметил Дворядкин.

Цифра

По данным портала restate.ru, средняя цена однокомнатных квартир в Барнауле – 1,6 млн рублей, двухкомнатных – 2,3 млн, трехкомнатных – 2,9 млн рублей.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.09.2019 07:45
- гость -

Да чтоВы

18.09.2019 08:10
Злая гостья

В строящемся жилье реально убогие планировки. У приятелей в Мааскве замечательная планировка в доме, построенном 40 лет назад, причем массовая застройка и стандартная какая-то серия. У нас таких не было ни 40-30 лет назад, ни сейчас и никогда, видимо, не будет. У ЖИ ещё были удачные планировки на Лазурной, 1.

18.09.2019 08:25
гость

Амик, Вы совсем запутались, то говорите, что вторичка падает в цене, то риэлторам продавать нечего, все квартиры раскуплены(новостройки), кто Вас консультирует? Информацию нужно проверять, прежде чем в ход пускать.

18.09.2019 08:27
Чучмек

Думаю, что именно убогие планировки и крайне низкое качество новостроящихся домов - основные причины возросшей популярности вторички. Люди начинают понимать, что зачастую даже хрущёвки оказываются жильём более удобным. Отдельная тема - прилегающие территории. Хоть и встречаются примеры удачного комплексного благоустройства в районе новостроек, но всё больше и таких, где почти всё "благоустройство" сводится к заливанию площадей бетоном под парковку и установке крошечной детской площадки в дальнем углу двора...

18.09.2019 08:28
- гость -

Злая гостья
Я Вам больше скажу. В Яровом планировки на много лучше чем у нас.

18.09.2019 08:29
Барнаулец

Да, новые дома имеют ужасную планировку... порой абсурдную.
Совместные сан узлы, объединенные кухни - гостиные, (типа 3к квартира, а по факту 2к комнатная) гигантские неудобные коридоры и лоджии за которые ты попросту переплачиваешь, либо "типа элитный дом" маленькой квадратурой но конским ценником..
Добавим к этому точечную застройку на месте частников.. куда ни заехать ни выехать, дорог нет, как и паковочных мест. При этом покупают))))

18.09.2019 08:49
АБОРИГЕН

К сожалению в Барнауле практически нет современной жилой застройки. Переплачивать за устаревший формат жилья нет никакого желания.

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