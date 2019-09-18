Барнаульцам не хватает денег на новостройки. Спрос на "вторичку" резко вырос

Вторичные квартиры подорожали в Барнауле на 7% с начала года. Об этом сообщают аналитики портала restate.ru. По их данным, сейчас в алтайской столице квадратный метр готового жилья продают за 48,8 тысячи рублей, а в начале года цена была 45,2 тысячи рублей. Но барнаульские риелторы рассказали порталу Amic.ru, что в реальности квартиры подорожали еще больше. И виной тому возросший спрос.

Почем квартирка?

С начала года цены на вторичном рынке выросли в среднем на 10-15%, отметил президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин. Квартиры подорожали из-за того, что покупатель не находит подходящих вариантов на первичном рынке, поэтому вынужден уходить во вторичный фонд.

"По задаткам, показам, авансам мы видим, что рынок находится в активной фазе, и клиент, не найдя предложений на первичном рынке, уходит на "вторичку". Главный критерий – стоимость. На "первичке" цены выросли намного больше. У многих клиентов просто не хватает средств на покупку новостройки. Новый автомобиль, как известно, всегда стоит больше, чем поддержанный. Спрос подогревают и ставки по ипотеке, и выданные сертификаты по госпрограммам", – сообщил он корреспонденту Amic.ru.

"Мы ощущаем, что есть колебания цены в сторону повышения, лето закончилось, жители города вернулись из отпусков, – отметил председатель комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина. – В июне-августе было определенное затишье, сейчас спрос растет, пошли просмотры и показы".

При этом собственники жилья, ощутив повышенный интерес, почти не уступают в цене.

"Несколько лет назад торг составлял 100-150 тысяч, сейчас максимум 20-50 тысяч рублей", – добавляет Ракина.

Выбора больше нет

В настоящее время в Барнауле на вторичном рынке продают около 5,5 тысячи квартир, подсчитал Дмитрий Дворядкин. В кризисные 2015-2017 годы их число доходило до 6,5-7 тысяч, а вот в самый "продажный", 2014 год, когда квартиры уходили за несколько дней, объем базы был 4,5 тысячи вариантов. Правда, по мнению эксперта, сравнивать эти периоды не совсем корректно: вторичный фонд постоянно растет за счет сдающихся в эксплуатацию новых домов.

"Надо понимать, что за последние пять лет в Барнауле введено в эксплуатацию несколько миллионов квадратных метров жилья. Дома, сданные в 2014-2017 годах, – это сугубо вторичный рынок. За счет их вторичный фонд вырос, но тем не менее резкого увеличения предложений не последовало. Это говорит о высоком спросе на готовые квартиры", – отметил Дворядкин.

Цифра

По данным портала restate.ru, средняя цена однокомнатных квартир в Барнауле – 1,6 млн рублей, двухкомнатных – 2,3 млн, трехкомнатных – 2,9 млн рублей.