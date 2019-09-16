Вторник, 17 Сентябрь, 01:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,67
Обь
84см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Российский лайнер МС-21-300 совершил первый международный полет

, ИА "Амител"
Он прилетел 2,4 тысячи километров за 3,5 часа

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщает пресс-служба его производителя – корпорации "Иркут".

Лайнер под управлением составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Олега Мутовина преодолел свыше 2400 км за 3,5 часа, взлетев в Московской области, а приземлившись – в Стамбуле.

"Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете, — рассказал Севастьянов. — Часть нашего маршрута впервые проходила над морем".

В Турции воздушное судно презентуют на фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest-2019. Он будет проходить с 17 по 22 сентября.

Самолет МС-21 оборудован двухклассным пассажирским салоном. Его вместимость варьируется от 150 до 210 пассажиров. На его строительство российское правительство выделило 1,6 млрд рублей.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, проект важен для развития российской авиации, так как он восполняет нехватку отечественных пассажирских лайнеров в сегменте.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
23:49
Москвич стал мультимиллионером, выиграв в лотерею 0
23:28
Российский лайнер МС-21-300 совершил первый международный полет 0
22:58
Взрыв сотряс новосибирский научный центр, где хранят вирус Эбола 0
22:27
Цена iPhone 11 Pro Max в России стремится к мировому рекорду 0
21:25
Житель Урала нашел клад с царскими деньгами в собственном доме 0
20:45
Планы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле 1
20:15
Пациент психбольницы доказал дееспособность и учит этому других 3
19:35
Прокурор и семеро его родственников погибли при пожаре в Красноярске 1
19:08
Влюбленные подростки погибли, забравшись на крышу за романтикой 3
18:39
Стало известно, когда пройдет осенний субботник в Барнауле 0
18:16
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев 0
17:55
"Держи хвост пистолетом": глава Минспорта Алтая поддержал опального школьника 3
17:47
Опята-убийцы появились в сибирских лесах. Ученые хотят изменить их геном 2
17:29
"Зевсу не нравится RAV4": фото автомобиля после удара молнии на новосибирской трассе 0
17:18
Нашествие божьих коровок на Барнаул сняли на видео 0
17:02
Алтайский ретейлер продолжает падение в рейтинге крупнейших компаний в России 1
16:56
Отопление в Барнауле дадут в самый жаркий день сентября, когда будет +27 градусов 5
16:33
До +28°C: бабье лето пришло в Алтайский край 0
16:28
Лекарство для ВИЧ-инфицированных заканчивается в двух Алтаях 0
16:09
Свыше сотни домов в Бийске оставят без горячей воды до 22 сентября 0
15:54
Житель Камня-на-Оби нырял перед рыбаками, пока не утонул 6
15:38
Болельщики избили хоккеиста во время матча в Новосибирске. Видео 3
15:27
Алтайское село стало вторым в отборе конкурса на самое веселое название 6
15:03
16% многоквартирных домов Барнаула не готовы к отопительному сезону 1
14:57
Депутат Герасименко рассказал о судьбе электронных сигарет и кальянов в России 1
14:41
Россияне готовы копить деньги, если им будут платить "запредельные" 35 тысяч в месяц 14
14:32
Правила ухода в отпуск изменятся в России с 1 октября 15
14:21
"Живи, лес". Алтайские чиновники, депутаты и две сотни волонтеров высадили сосны 1
14:10
Иностранного туриста смыло волной в Калининградской области 1
13:55
Расписавшего кладбище оскорбительными надписями ищут в Республике Алтай 0
13:32
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Казахстане. Видео 2
13:25
Новый владелец теплиц "Индустриального" до Нового года засадит овощами 10 гектаров 8
12:54
Заключенного убили в колонии в пригороде Кургана 1
12:48
Семь овец, украденные в Алтайском крае, перед смертью увидели Новосибирск 10
12:31
Врачи рассказали о состоянии мальчика, сбитого на пешеходном переходе в Барнауле 50
12:26
Людей эвакуировали из торгового центра Galaxy в Барнауле 2
12:10
Футбольные команды устроили массовую драку во время матча в Дагестане 3
11:58
Рубцовский хлебокомбинат сохранит профиль: в сентябре возобновится выпуск булочек 2
11:42
Успей занять лучшие места: чего ждать от первого полуфинала лиги "КВН-Алтай" 0
11:31
Comedy Club высмеял отношение чиновников и телевидения к лесным пожарам в Сибири 10
11:22
"Влюбленные из Модены" оказались мужчинами 1
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 14
11:08
Кардиолог рассказал об опасных позах для сна 7
11:00
"Город. Слушай!". История девятая. Народный дом 0
10:56
Томенко попал в пятерку самых молодых губернаторов Сибири 2
10:48
Самые смешные снимки дикой природы этого года 0
10:36
Восемь человек, включая четверых детей, погибли при пожаре в Красноярске 0
10:14
Алтайский край лидирует в премии National Geographic по оздоровительному отдыху в РФ 1
10:02
Почему счетчик может быть причиной переплат за электричество: разбираемся с проблемой 5
09:51
Жители Республики Алтай меньше всех в России платят за "коммуналку" 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.