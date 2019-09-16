Российский лайнер МС-21-300 совершил первый международный полет

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщает пресс-служба его производителя – корпорации "Иркут".

Лайнер под управлением составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Олега Мутовина преодолел свыше 2400 км за 3,5 часа, взлетев в Московской области, а приземлившись – в Стамбуле.

"Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете, — рассказал Севастьянов. — Часть нашего маршрута впервые проходила над морем".

В Турции воздушное судно презентуют на фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest-2019. Он будет проходить с 17 по 22 сентября.

Самолет МС-21 оборудован двухклассным пассажирским салоном. Его вместимость варьируется от 150 до 210 пассажиров. На его строительство российское правительство выделило 1,6 млрд рублей.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, проект важен для развития российской авиации, так как он восполняет нехватку отечественных пассажирских лайнеров в сегменте.