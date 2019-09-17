Вторник, 17 Сентябрь, 12:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,67
Обь
91см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Тойота Центр АЕМ предлагает выгоду до полумиллиона при покупке новых внедорожников

, ИА "Амител"
Городские улицы, оживленные трассы или полное бездорожье – любая дорога будет покорена вами на этих автомобилях

Неукротимая выгода от Toyota делает невозможное возможным, воплощает мечты в реальность, приближает желанное и заветное.

Давно мечтаете о мощном внедорожнике с характером? Только две недели в году официальный дилер дарит особое предложение на покупку автомобиля! Успейте стать обладателем внедорожника Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux или Fortuner на специальных условиях. До 30 сентября 2019 года оформите онлайн-заявку на кредит со сниженной ставкой от 6,5%* и воспользуйтесь выгодой до 450 тысяч рублей** при приобретении автомобиля, способного подчеркнуть вашу силу и ваш статус!

Toyota Land Cruiser 200. Надежный и эффектный автомобиль, который не подведет даже в условиях экстремального бездорожья.

От 4 425 000 рублей (вместо 4 875 000 рублей).

Toyota Land Cruiser Prado. Брутальный внедорожник с превосходной управляемостью, обеспечивающей высочайший комфорт при вождении. 

От 2 953 000 рублей (вместо 3 253 000 рублей).

Toyota Hilux. Функциональный пикап с железной хваткой, которая поможет покорить любую вершину. 

От 2 156 000 рублей (вместо 2 306 000).

Toyota Fortuner. Внедорожник с несгибаемым характером, всегда готовый к испытаниям погодными условиями и сложным ландшафтом. 

От 1 822 000 рублей (вместо 2 172 000 рублей).

* Кредитная программа "Внедорожник за 6,5". Toyota LC Prado, LC200, Hilux, Fortuner в кредит за 6,5% годовых. Процентная ставка указана по кредитной программе "Внедорожник за 6,5". Условия кредитной программы "Внедорожник за 6,5": первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 6.5% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 рублей. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО "Тойота Банк" и обязательное страхование заложенного автомобиля по программе каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель – АО "Тойота Банк"). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 30.09.2019. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota LC Prado, LC 200, Hilux, Fortuner с 01.09.2019 по 30.09.2019.

** Акция действует с 14 по 30 сентября 2019 года. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте www.toyota.ru.

Тойота Центр АЕМ
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: +7 (3852) 23-23-23
info@toyota-aem.ru
Сайт
Инстаграм @toyotabarnaul

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
12:42
Опасные краснокнижные пауки испортили пикник барнаульцам 1
12:39
Алтайский волейболист получил травму во время матча сборной России на ЧЕ-2019 0
12:24
Деревянные дома сносят в Барнауле на участке, который "внезапно поменял назначение" 2
12:16
"У людей накопилось недоверие". Эксперты об итогах единого дня голосования на Алтае 1
12:01
Спортсмен, романтик и просто красавец. Зарисовки личной жизни губернатора Томенко 5
11:56
Подержанные автомобили в Республике Алтай одни из самых дешевых в России 3
11:48
Пенсионеры из Новой Зеландии прилетели на стареньком самолете в Горный Алтай 27
11:45
Тойота Центр АЕМ предлагает выгоду до полумиллиона при покупке новых внедорожников 0
11:39
Тихая охота: барнаульцы делятся в соцсетях снимками небывалого урожая грибов 5
11:38
Покорение Сибири. Как итальянцы с учеными АлтГТУ построили дом-лабораторию на Алтае 2
11:32
IT-новинки и гигантские пазлы: "Ростелеком" поздравил с годовщиной 4 алтайских города 0
11:23
Россиянин умер в Турции после полета на парашюте 5
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 14
11:00
"Город. Слушай!". История десятая. "Жилищная инициатива" 0
10:51
Врача, заблудившегося по пути к пациенту, изнасиловал незнакомец 3
10:44
"Дружба на час" подорожала в Барнауле на 25%, но остается самой дешевой в России 6
10:31
Барнаульская молодежь больше всех в России хочет уехать из родного города 36
10:21
Ты неси меня река: проблемы речного флота обсудили транспортники в Алтайском крае 3
10:11
Женщину и двух маленьких детей, пропавших из алтайского села, ищут уже три недели 1
10:02
Праздник желудка: барнаульцы ели на скорость бургеры, хот-доги и пельмени 3
09:55
Нетрезвый мужчина выкинул младенца из окна многоэтажки в Твери 8
09:35
Мужчину-учителя с маникюром и тональником на лице пытаются уволить из школы 15
09:09
Путин предложил Саудовской Аравии купить российское оружие 0
09:01
Тигра Лютая, Пуша и Василий: первые лидеры конкурса "Главная кошка Барнаула" 2
08:31
Экология и экономика в приоритете: горнякам и металлургам добавят энергии 0
08:16
Барнаульцам предложили добираться на работу на велосипеде 22
08:11
Школьника сбили в Барнауле. После ДТП мальчик убежал, а водитель уехал 13
08:06
Стать бухгалтером. Где в Барнауле можно получить новые знания и повысить квалификацию 1
07:51
Путин помиловал сибирячку, убившую мужа из ревности и обиды 15
07:36
Восемь санузлов, прачечная, спортзал: огромный коттедж продают в Барнауле за 77 млн 21
07:18
Рейсы из Москвы в Горно-Алтайск продлили на месяц 1
07:04
Умный счетчик: эксперт о плюсах и минусах новой системы учета электроэнергии 9
06:45
Чтобы не "обули". Как работает гарантия на обувь и работает ли она вообще? 0
06:39
"СуперОбжора 2019": как в Барнауле прошел чемпионат по скоростному поеданию
На выходных в Парке спорта прошли необычные соревнования
06:21
Раз и навсегда. Фотографии советских свадеб 7
06:05
Большая перемена. Кого назначил и кого снял с поста Томенко за год работы 7
23:49
Москвич стал мультимиллионером, выиграв в лотерею 4
23:28
Российский лайнер МС-21-300 совершил первый международный полет 0
22:58
Взрыв сотряс новосибирский научный центр, где хранят вирус Эбола 5
22:27
Цена iPhone 11 Pro Max в России стремится к мировому рекорду 3
21:25
Житель Урала нашел клад с царскими деньгами в собственном доме 0
20:45
Планы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле 1
20:15
Пациент психбольницы доказал дееспособность и учит этому других 4
19:35
Прокурор и семеро его родственников погибли при пожаре в Красноярске 5
19:08
Влюбленные подростки погибли, забравшись на крышу за романтикой 7
18:39
Стало известно, когда пройдет осенний субботник в Барнауле 0
18:16
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев 0
17:55
"Держи хвост пистолетом": глава Минспорта Алтая поддержал опального школьника 6
17:47
Опята-убийцы появились в сибирских лесах. Ученые хотят изменить их геном 4
17:29
"Зевсу не нравится RAV4": фото автомобиля после удара молнии на новосибирской трассе 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.