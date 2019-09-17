Тойота Центр АЕМ предлагает выгоду до полумиллиона при покупке новых внедорожников

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** Акция действует с 14 по 30 сентября 2019 года. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте www.toyota.ru.

Тойота Центр АЕМ

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: +7 (3852) 23-23-23

info@toyota-aem.ru

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