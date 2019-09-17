Рейсы из Москвы в Горно-Алтайск продлили на месяц

Авиакомпания "Победа" продлила программу полетов по маршруту Москва – Горно-Алтайск до конца летнего расписания, сообщает пресс-служба компании.

Изначально программа авиасообщения между Москвой и Республикой Алтай предполагала выполнение рейсов до 28 сентября, но в связи с многочисленными просьбами клиентов полеты продолжатся по 26 октября. Они проходят по вторникам и субботам.

"Победа" начала летать в Горно-Алтайск 16 июля 2019 года. Средняя загрузка рейсов составила 98%. Традиционно минимальный тариф на старте продаж был 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.