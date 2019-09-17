Путин помиловал сибирячку, убившую мужа из ревности и обиды

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании сибирячки, которую осудили за убийство мужа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: Помиловать Ивасюк Оксану Николаевну 1969 года рождения, осужденную 5 июня 2017 г. Искитимским районным судом Новосибирской области, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет шести месяцев", – гласит подписанный главой государства текст.
Как уточняет "Коммерсантъ", женщина нанесла супругу смертельное ранение из обиды и ревности. Перед этим он избил ее и попытался зажать голову дверью.
После удара ножом она хотела оказать мужчине медицинскую помощь, но тщетно. Россиянка не пыталась избежать ответственности за преступление. Наоборот, она пришла в полицию и написала явку с повинной.
Комментарии
Перед этим он избил ее и попытался зажать голову дверью
Можно было и самооборону засчитать. Где тут превышение, если против мужика?
о.как, теперь будет меньше бьющих мужей и больше помилований
у кого то рейтинг будет расти.
пЫня пусть лучше вот на это ответит:
взято с фейсбука.
Алексей Навальный
9 ч. ·
У бабушки нашего юриста в Воронеже - Таракановой Валентины Николаевны - недавно был обыск по "делу ФБК".
Как обычно: что ищут непонятно. Какие могут быть предметы, связанные с ФБК в квартире бабушки воронежского юриста?
Тем не менее, квартиру перевернули. Бабушку застращали.
После обыска она слегла и вот только что умерла от обширного инфаркта.
Власть в нашей стране захватили негодяи и подонки. Эта смерть на их совести.
Ну теперь можно. Главный разрешил.
Мясной, а ты уверен, что бабушка была?
Вот только сказочный может решать такие проблемы
17.09.2019 08:52
месный
Гы, сдается мне валентина тараканова у тебя в голове живет.
А так прикольную ты себе отмазку ищешь. Совершил преступление, спрятался у бабушки и ни кто не входите? она старенькая? Да хрен на нее. Это ты должен был думать, когда подставлял ее!!! И смерть ее, только на ее родственнике.