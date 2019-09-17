Путин помиловал сибирячку, убившую мужа из ревности и обиды

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании сибирячки, которую осудили за убийство мужа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: Помиловать Ивасюк Оксану Николаевну 1969 года рождения, осужденную 5 июня 2017 г. Искитимским районным судом Новосибирской области, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет шести месяцев", – гласит подписанный главой государства текст.

Как уточняет "Коммерсантъ", женщина нанесла супругу смертельное ранение из обиды и ревности. Перед этим он избил ее и попытался зажать голову дверью.

После удара ножом она хотела оказать мужчине медицинскую помощь, но тщетно. Россиянка не пыталась избежать ответственности за преступление. Наоборот, она пришла в полицию и написала явку с повинной.