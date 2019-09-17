"Дружба на час" подорожала в Барнауле на 25%, но остается самой дешевой в России

Эксперты "Авито" проанализировали рынок услуги "друг на час" и выяснили, что за год она стала пользоваться большей популярностью у россиян, при этом в среднем в Барнауле эта услуга обойдется в 250 рублей.

Дружба на час – это "профессия", в которой за деньги человек должен в мгновение ока превратиться в веселого спутника, всезнающего гида, приятного компаньона, интересного собеседника, посидеть с вами в баре или на лавочке, поговорить о погоде... просто побыть вашим другом.

Сильнее всего в дружбе нуждаются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Услуга становится все популярнее среди жителей крупнейших городов – спрос вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с августом прошлого года.

В среднем по России "друг на час" обойдется в 1238 рублей – на 6,2% ниже, чем год назад (1320 рублей за час). В августе максимальные цены на "дружбу" были отмечены в Челябинске – 5316 рублей в час.

Доступнее всего эта услуга оказалась в Барнауле, где "друг" будет стоить 250 рублей за каждые 60 минут.