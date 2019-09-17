Пенсионеры из Новой Зеландии прилетели на стареньком самолете в Горный Алтай

Новозеландские путешественники Барри и Сандра посетили Республику Алтай / Фото: info.sibnet.ru
Пенсионеры из Новой Зеландии Барри и Сандра Пейн, пересекающие мир на собственном легкомоторном самолете Piper Comanche, сконструированном еще в 1962 году, приземлились в аэропорту Горно-Алтайска, пишет Sibnet.ru.
В Горный Алтай они прилетели по совету знакомых. "Мы просили рекомендаций насчет того, куда нам стоит поехать. И тот, кто очень помог нам и организовывал визит сюда, посоветовал Алтай. Мы подумали, что нам выпадет возможность посмотреть на ту часть России, которая является принципиально уникальной. И пусть мы были здесь недолго, мы не разочаровались. Здесь здорово. Алтай так далеко, но все, кого мы встретили здесь, просто замечательные", – подчеркнул Барри.
После супруги вылетели в Красноярск, далее их путь пройдет через Байкал и Владивосток. Затем отправятся в Малайзию и Бали, потом доберутся до Австралии и 19 октября планируют вернуться в Новую Зеландию.
К "кругосветке" супруги готовились тщательно, досконально разработав маршрут. В итоге путешествие продлится около полугода. О своих приключениях пенсионеры рассказывают в собственном блоге.
"Почему мы выбрали такой способ путешествовать? Наверное, нужно сказать, что у кого-то есть караван, у кого-то – парусная лодка, а у нас самолет, и мы так путешествуем. Мы много путешествовали в южно-тихоокеанской части Австралии, и мы решили, что стоит облететь мир", – рассказал Барри.
Сейчас Барри 72 года, а Сандре – 68. Женаты они более 50 лет, у них двое детей и четверо внуков. До пенсии мужчина работал в самых разных сферах: служил в Королевских Военно-воздушных войсках, открыл телекоммуникационную компанию, при этом пилотировал практически всю свою жизнь – как частные рейсы, так и коммерческие. Его супруга работала учителем, и тоже летчик – в путешествии она исполняет роль второго пилота.
Комментарии
наверное, чтобы пенсионеры могли купить себе самолет, в Новой Зеландии подняли пенсионный возраст до 102 лет?
Хм, красивее Новой Зеландии, ИМХО, мало что можно придумать. А их сюда занесло)))
это скрытая реклама, как хорошо скоро заживут наши пенсионеры (если доживут)
Где ИХ пенсионеры и где наши. Ответ на все вопросы. Кто и что себе может позволить...
Где ИХ пенсионеры и где наши.
Наш Федор Конюхов весь мир уже облетел, объездил и обплавал. И чо?
Наши пенсионеры - никому не нужный отработанный материал. Их судьба - без соли доедать
Наш Федор Конюхов весь мир уже облетел, объездил и обплавал
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потому, что у него есть спонсоры
а это обычные пенсионеры, рекламу видели на самолете? нет, потому, что нет там рекламы
17.09.2019 12:07
- гость -
Ах-ха-ха. А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.
12:02
- гость -
Наш Федор Конюхов
Чей ваш то? Серёжи и Лены из Барнаула? Чей ваш то?
12:10
- гость -
А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.
Ума в вашей черепушке, как жира на синички.
Может они именно самолёт рекламируют
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ага, 1962 - чтобы лучше его покупали...
может быть западный образ жизни они рекламируют навзначай
Да куда уж нашим пенсионерам до этих двух новозеландских пенсионеров.Они кушают жаренных птичек киви,у них и яичница из огромных страусинных яиц.
PS А про Алтай им кто-то ляпнул,вот они сдуру-то и прилетели.
Полет Федора Конюхова вокруг света на воздушном шаре обошелся в 2,5 млн. $ Возникает резонный вопрос - кто берет на себя расходы путешественника?
Первое кругосветное путешествие.
В свое первое кругосветное путешествие Федор Конюхов отправился 28 октября 1990 г. на яхте "Караана" стоимостью 60 тысяч долларов. Казалось бы, где советский человек в 90-ом году мог взять такие деньги? Я не знаю какие именно договоренности были между Конюховым и его знакомым Владимиром Шаховым, но тот выписал ему чек на 100 тысяч долларов. Друг Федора Конюхова - Азик, оформил вызов путешественника и его трех друзей в Австралию, в том числе и Шахова. Там Генеральный директор страховой компании ДАЛЬРОССО выписывает чек. Федор покупает яхту и становится первым советским яхтсменом совершившим кругосветное путешествие в одиночку.
17.09.2019 12:13
- гость -
Ума в вашей черепушке, как жира на синички.
Нечего ответить, так лучше поплачь перед монитором.
Сейчас у Конюхова внушительный список спонсоров:
Акрос - нефтесервисная компания.
Клуб отель"Золотой Пляж" - отель на озере Тургояк.
СКБ Контур - Российский разработчик программного обеспечения для бизнеса.
АО "Беломортранс" - Доставка грузов в условиях крайнего севера
Сейхо Моторс - дилер Тойота и Лексус в Челябинске.
Emirates- авиакомпания.
Ротек - производство и обслуживание турбин для ТЭЦ.
ООО «ТЭЭМП» - производитель суперконденсаторов.
DHL - служба доставки.
Biblio Globus - туроператор.
Так же, Конюхову оказывают поддержку различные производители оборудования и экипировки, такие как Lenovo, Nikon, Breitling, Red Fox, Timberland и пр.
И как мне кажется, настоящий подвиг Конюхова, это не пересечь океан на весельной лодке или облететь на шаре планету, а найти тех кто это мероприятие оплатит.
17.09.2019 12:10
- гость -
17.09.2019 12:07
- гость -
Ах-ха-ха. А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.
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реклама самолета сконструированного еще в 1962 году? актуально
12:16
- гость -
Нечего ответить
Я ответил, напомнив тебе о твоей одарённости. Самолёт они рекламируют, ага.
Пенсии новозеландцам не хватает,что накопить на новый аэроплан,вот они рискуя жизнью и летают на рухляди.
"Ума в вашей черепушке, как жира на отростке синички."
Так пойдёт? Поправьте.
17.09.2019 12:19
- гость -
Ты лучше свою одаренность проверь. И погугли в интернете, каких туристов больше всех на мировых курортах Египта, Тайланда, Турции например. И какого возраста.
Да и на европеских тоже так было, пока они сами не испортили отношения с Россией.
12:21
- гость -
Пенсии новозеландцам не хватает
Согласен. Загнивают под британским гнётом. Мелкобриты совсем распоясались обобрали свою колонию, да так что те вынуждены летать на Алтай, на всякой рухляди.
Да и на европеских тоже так было, пока они сами не испортили отношения с Россией.
Ай-ай-ай, загнивают, смотрите загнивают же без наших туристов.
17.09.2019 12:24
- гость -
И че это они вдруг на "захолустный" Алтай прилетели, а потом еще в Красноярск, и далеше по Сибири? Летали бы у себя под британским гнётом.
Пенсионный возраст и пенсия в Новой Зеландии.
Пенсионный возраст в Новой Зеландии составляет 65 лет. Возраст одинаков как для мужчин, так и для женщин.
На пенсию могут рассчитывать все, кто даже не работал ни единого дня в своей жизни, достаточно родиться, вырасти и состариться в Новой Зеландии.
Для иммигрантов тоже предусмотрена пенсия в Новой Зеландии, но есть определенные требования по пребыванию в стране:
Во-первых, необходимо более 10 лет прожить в статусе резидента (или гражданина) в Новой Зеландии.
Во-вторых, 5 лет из прожитых в стране должны приходиться на возраст после 50 лет.
Одинокий пенсионер, проживающий отдельно еженедельно $400.87, в год $20,845.24
Одинокий пенсионер, совместное проживание $370.03 $19,241.56
Пенсионная система в Новой Зеландии — одна из самых щедрых в мире. Пенсия выплачивается каждому жителю страны по достижении 65 лет.
Согласно данным 2016 года, размер пенсионных выплат в стране составляет:
$23,058.36 (по курсу новозеландского доллара — 961066 рублей) в год на одинокого человека.
$17,458.48 (728261 рубль) в год на каждого супруга в паре.
Сумма выплачивается вне зависимости от дохода человека. Причем пенсионер имеет право продолжать работать и получать ежемесячные выплаты.
12:28
- гость -
И че это они вдруг на "захолустный" Алтай прилетели, а потом еще в Красноярск, и далеше по Сибири?
Есть мнение, что тебя, барнаульского голодранца с з\п 25 000 деревянных это волновать не должно.