Пенсионеры из Новой Зеландии прилетели на стареньком самолете в Горный Алтай

Новозеландские путешественники Барри и Сандра посетили Республику Алтай / Фото: info.sibnet.ru

Пенсионеры из Новой Зеландии Барри и Сандра Пейн, пересекающие мир на собственном легкомоторном самолете Piper Comanche, сконструированном еще в 1962 году, приземлились в аэропорту Горно-Алтайска, пишет Sibnet.ru.

В Горный Алтай они прилетели по совету знакомых. "Мы просили рекомендаций насчет того, куда нам стоит поехать. И тот, кто очень помог нам и организовывал визит сюда, посоветовал Алтай. Мы подумали, что нам выпадет возможность посмотреть на ту часть России, которая является принципиально уникальной. И пусть мы были здесь недолго, мы не разочаровались. Здесь здорово. Алтай так далеко, но все, кого мы встретили здесь, просто замечательные", – подчеркнул Барри.

После супруги вылетели в Красноярск, далее их путь пройдет через Байкал и Владивосток. Затем отправятся в Малайзию и Бали, потом доберутся до Австралии и 19 октября планируют вернуться в Новую Зеландию.

К "кругосветке" супруги готовились тщательно, досконально разработав маршрут. В итоге путешествие продлится около полугода. О своих приключениях пенсионеры рассказывают в собственном блоге.

"Почему мы выбрали такой способ путешествовать? Наверное, нужно сказать, что у кого-то есть караван, у кого-то – парусная лодка, а у нас самолет, и мы так путешествуем. Мы много путешествовали в южно-тихоокеанской части Австралии, и мы решили, что стоит облететь мир", – рассказал Барри.

Сейчас Барри 72 года, а Сандре – 68. Женаты они более 50 лет, у них двое детей и четверо внуков. До пенсии мужчина работал в самых разных сферах: служил в Королевских Военно-воздушных войсках, открыл телекоммуникационную компанию, при этом пилотировал практически всю свою жизнь – как частные рейсы, так и коммерческие. Его супруга работала учителем, и тоже летчик – в путешествии она исполняет роль второго пилота.