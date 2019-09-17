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Пенсионеры из Новой Зеландии прилетели на стареньком самолете в Горный Алтай

, ИА "Амител"
Алтай новозеландские пенсионеры включили в свое кругосветное путешествие по совету знакомых

Новозеландские путешественники Барри и Сандра посетили Республику Алтай / Фото: info.sibnet.ru

Пенсионеры из Новой Зеландии Барри и Сандра Пейн, пересекающие мир на собственном легкомоторном самолете Piper Comanche, сконструированном еще в 1962 году, приземлились в аэропорту Горно-Алтайска, пишет Sibnet.ru.

В Горный Алтай они прилетели по совету знакомых. "Мы просили рекомендаций насчет того, куда нам стоит поехать. И тот, кто очень помог нам и организовывал визит сюда, посоветовал Алтай. Мы подумали, что нам выпадет возможность посмотреть на ту часть России, которая является принципиально уникальной. И пусть мы были здесь недолго, мы не разочаровались. Здесь здорово. Алтай так далеко, но все, кого мы встретили здесь, просто замечательные", – подчеркнул Барри.

После супруги вылетели в Красноярск, далее их путь пройдет через Байкал и Владивосток. Затем отправятся в Малайзию и Бали, потом доберутся до Австралии и 19 октября планируют вернуться в Новую Зеландию.

К "кругосветке" супруги готовились тщательно, досконально разработав маршрут. В итоге путешествие продлится около полугода. О своих приключениях пенсионеры рассказывают в собственном блоге.

"Почему мы выбрали такой способ путешествовать? Наверное, нужно сказать, что у кого-то есть караван, у кого-то – парусная лодка, а у нас самолет, и мы так путешествуем. Мы много путешествовали в южно-тихоокеанской части Австралии, и мы решили, что стоит облететь мир", – рассказал Барри.

Сейчас Барри 72 года, а Сандре – 68. Женаты они более 50 лет, у них двое детей и четверо внуков. До пенсии мужчина работал в самых разных сферах: служил в Королевских Военно-воздушных войсках, открыл телекоммуникационную компанию, при этом пилотировал практически всю свою жизнь – как частные рейсы, так и коммерческие. Его супруга работала учителем, и тоже летчик – в путешествии она исполняет роль второго пилота.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.09.2019 11:50
- гость -

наверное, чтобы пенсионеры могли купить себе самолет, в Новой Зеландии подняли пенсионный возраст до 102 лет?

17.09.2019 11:54
- гость -

Хм, красивее Новой Зеландии, ИМХО, мало что можно придумать. А их сюда занесло)))

17.09.2019 11:58
- гость -

это скрытая реклама, как хорошо скоро заживут наши пенсионеры (если доживут)

17.09.2019 11:59
Варфаламей

Где ИХ пенсионеры и где наши. Ответ на все вопросы. Кто и что себе может позволить...

17.09.2019 12:02
- гость -

Где ИХ пенсионеры и где наши.

Наш Федор Конюхов весь мир уже облетел, объездил и обплавал. И чо?

17.09.2019 12:03
- гость -

Наши пенсионеры - никому не нужный отработанный материал. Их судьба - без соли доедать

17.09.2019 12:07
- гость -

Наш Федор Конюхов весь мир уже облетел, объездил и обплавал
---
потому, что у него есть спонсоры
а это обычные пенсионеры, рекламу видели на самолете? нет, потому, что нет там рекламы

17.09.2019 12:10
- гость -

17.09.2019 12:07
- гость -

Ах-ха-ха. А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.

17.09.2019 12:12
- гость -

12:02
- гость -
Наш Федор Конюхов

Чей ваш то? Серёжи и Лены из Барнаула? Чей ваш то?

17.09.2019 12:13
- гость -

12:10
- гость -
А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.

Ума в вашей черепушке, как жира на синички.

17.09.2019 12:14
- гость -

Может они именно самолёт рекламируют
---
ага, 1962 - чтобы лучше его покупали...
может быть западный образ жизни они рекламируют навзначай

17.09.2019 12:16
- гость -

Да куда уж нашим пенсионерам до этих двух новозеландских пенсионеров.Они кушают жаренных птичек киви,у них и яичница из огромных страусинных яиц.
PS А про Алтай им кто-то ляпнул,вот они сдуру-то и прилетели.

17.09.2019 12:16
- гость -

Полет Федора Конюхова вокруг света на воздушном шаре обошелся в 2,5 млн. $ Возникает резонный вопрос - кто берет на себя расходы путешественника?

Первое кругосветное путешествие.
В свое первое кругосветное путешествие Федор Конюхов отправился 28 октября 1990 г. на яхте "Караана" стоимостью 60 тысяч долларов. Казалось бы, где советский человек в 90-ом году мог взять такие деньги? Я не знаю какие именно договоренности были между Конюховым и его знакомым Владимиром Шаховым, но тот выписал ему чек на 100 тысяч долларов. Друг Федора Конюхова - Азик, оформил вызов путешественника и его трех друзей в Австралию, в том числе и Шахова. Там Генеральный директор страховой компании ДАЛЬРОССО выписывает чек. Федор покупает яхту и становится первым советским яхтсменом совершившим кругосветное путешествие в одиночку.

17.09.2019 12:16
- гость -

17.09.2019 12:13
- гость -
Ума в вашей черепушке, как жира на синички.

Нечего ответить, так лучше поплачь перед монитором.

17.09.2019 12:17
- гость -

Сейчас у Конюхова внушительный список спонсоров:
Акрос - нефтесервисная компания.
Клуб отель"Золотой Пляж" - отель на озере Тургояк.
СКБ Контур - Российский разработчик программного обеспечения для бизнеса.
АО "Беломортранс" - Доставка грузов в условиях крайнего севера
Сейхо Моторс - дилер Тойота и Лексус в Челябинске.
Emirates- авиакомпания.
Ротек - производство и обслуживание турбин для ТЭЦ.
ООО «ТЭЭМП» - производитель суперконденсаторов.
DHL - служба доставки.
Biblio Globus - туроператор.

Так же, Конюхову оказывают поддержку различные производители оборудования и экипировки, такие как Lenovo, Nikon, Breitling, Red Fox, Timberland и пр.

И как мне кажется, настоящий подвиг Конюхова, это не пересечь океан на весельной лодке или облететь на шаре планету, а найти тех кто это мероприятие оплатит.

17.09.2019 12:18
- гость -

17.09.2019 12:10
- гость -
17.09.2019 12:07
- гость -

Ах-ха-ха. А без рекламы нельзя иметь спонсоров? Может они именно самолёт рекламируют.
-------------------
реклама самолета сконструированного еще в 1962 году? актуально

17.09.2019 12:19
- гость -

12:16
- гость -
Нечего ответить

Я ответил, напомнив тебе о твоей одарённости. Самолёт они рекламируют, ага.

17.09.2019 12:21
- гость -

Пенсии новозеландцам не хватает,что накопить на новый аэроплан,вот они рискуя жизнью и летают на рухляди.

17.09.2019 12:22
- гость -

"Ума в вашей черепушке, как жира на отростке синички."

Так пойдёт? Поправьте.

17.09.2019 12:24
- гость -

17.09.2019 12:19
- гость -

Ты лучше свою одаренность проверь. И погугли в интернете, каких туристов больше всех на мировых курортах Египта, Тайланда, Турции например. И какого возраста.
Да и на европеских тоже так было, пока они сами не испортили отношения с Россией.

17.09.2019 12:24
- гость -

12:21
- гость -
Пенсии новозеландцам не хватает

Согласен. Загнивают под британским гнётом. Мелкобриты совсем распоясались обобрали свою колонию, да так что те вынуждены летать на Алтай, на всякой рухляди.

17.09.2019 12:27
- гость -

Да и на европеских тоже так было, пока они сами не испортили отношения с Россией.

Ай-ай-ай, загнивают, смотрите загнивают же без наших туристов.

17.09.2019 12:28
- гость -

17.09.2019 12:24
- гость -

И че это они вдруг на "захолустный" Алтай прилетели, а потом еще в Красноярск, и далеше по Сибири? Летали бы у себя под британским гнётом.

17.09.2019 12:30
- гость -

Пенсионный возраст и пенсия в Новой Зеландии.

Пенсионный возраст в Новой Зеландии составляет 65 лет. Возраст одинаков как для мужчин, так и для женщин.

На пенсию могут рассчитывать все, кто даже не работал ни единого дня в своей жизни, достаточно родиться, вырасти и состариться в Новой Зеландии.

Для иммигрантов тоже предусмотрена пенсия в Новой Зеландии, но есть определенные требования по пребыванию в стране:

Во-первых, необходимо более 10 лет прожить в статусе резидента (или гражданина) в Новой Зеландии.

Во-вторых, 5 лет из прожитых в стране должны приходиться на возраст после 50 лет.

17.09.2019 12:31
- гость -

Одинокий пенсионер, проживающий отдельно еженедельно $400.87, в год $20,845.24

Одинокий пенсионер, совместное проживание $370.03 $19,241.56

17.09.2019 12:35
- гость -

Пенсионная система в Новой Зеландии — одна из самых щедрых в мире. Пенсия выплачивается каждому жителю страны по достижении 65 лет.

Согласно данным 2016 года, размер пенсионных выплат в стране составляет:

$23,058.36 (по курсу новозеландского доллара — 961066 рублей) в год на одинокого человека.
$17,458.48 (728261 рубль) в год на каждого супруга в паре.

Сумма выплачивается вне зависимости от дохода человека. Причем пенсионер имеет право продолжать работать и получать ежемесячные выплаты.

17.09.2019 12:39
- гость -

12:28
- гость -
И че это они вдруг на "захолустный" Алтай прилетели, а потом еще в Красноярск, и далеше по Сибири?

Есть мнение, что тебя, барнаульского голодранца с з\п 25 000 деревянных это волновать не должно.

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