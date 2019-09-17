Алтайский волейболист получил травму во время матча сборной России на ЧЕ-2019

Алтайский волейболист получил травму во время матча сборной России на чемпионате Европы, который идет в Словении.

В очередном поединке группового этапа россияне уверенно выиграли у сборной Финляндии со счетом 3:0. Воспитанник бийского волейбола Ильяс Куркаев получил повреждение по ходу второй партии.

Спортсмен неудачно приземлился после прыжка и повредил ногу. В итоге Куркаева унесли с площадки партнеры по команде, а позже отправили в больницу.

С начала матча бийчанин успел набрать пять очков. Россияне досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Завтра в заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Словении.