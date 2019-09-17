Чиновница, сделавшая селфи в "шоколаде", имеет землю, дом, квартиру и 2,1 млн в год

Селфи в "шоколадной" ванне / Фото: ulpressa.ru

Светлана Опенышева, трудящаяся советником губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, а ранее руководившая аппаратом губернатора и правительства региона, за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Прославилась 55-летняя Опенышева после скандального селфи в "шоколадной" ванне. Как пишет Ulpressa, чиновница, занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем Instagram фото с отдыха в санатории Азербайджана, где принимала нафталановую ванну. Под фото она написала: "Много шоколада не бывает".

После внимания общественности губернатор Морозов поручил провести служебную проверку, назвав поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовав "жить более скромно". Пост в Instagram был удален.

Согласно декларации, в 2018 году Опенышева заработала 2,135 млн рублей. В собственности у нее находится земельный участок площадью 18,6 квадратного метра, квартира (90,1) и гараж (18,6). Также ей совместно с несовершеннолетним ребенком принадлежат земельный участок площадью 850 "квадратов", жилой дом 232,9 кв.м и автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.