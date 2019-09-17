Чиновница, сделавшая селфи в "шоколаде", имеет землю, дом, квартиру и 2,1 млн в год

Селфи в "шоколадной" ванне / Фото: ulpressa.ru
Светлана Опенышева, трудящаяся советником губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, а ранее руководившая аппаратом губернатора и правительства региона, за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Прославилась 55-летняя Опенышева после скандального селфи в "шоколадной" ванне. Как пишет Ulpressa, чиновница, занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан", выложила в своем Instagram фото с отдыха в санатории Азербайджана, где принимала нафталановую ванну. Под фото она написала: "Много шоколада не бывает".
После внимания общественности губернатор Морозов поручил провести служебную проверку, назвав поведение Опенышевой "чудачеством" и потребовав "жить более скромно". Пост в Instagram был удален.
Согласно декларации, в 2018 году Опенышева заработала 2,135 млн рублей. В собственности у нее находится земельный участок площадью 18,6 квадратного метра, квартира (90,1) и гараж (18,6). Также ей совместно с несовершеннолетним ребенком принадлежат земельный участок площадью 850 "квадратов", жилой дом 232,9 кв.м и автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска.
Комментарии
А где связь между шоколадом и нафталановыми ванными?
Нафталан – это жидкое негорючее вещество, которое является особым видом нефти, имеет характерный запах, повышенную вязкость и темно-коричневый цвет. Используется в лечебных целях.
И теперь что, за фото головы, пусть и чиновничей, проверки назначают?
Такое ощущение что идет какая то "охота на ведьм" по принципу Батьки Махно - "Бей своих, чтоб чужие боялись"
Прям какие то "перегибы на местах"
Хлеборезка у бабёшки не маленькая
За хлеборезку каммент улыбнул)
Если она на заработанные деньги покупает косметические процедуры то в чем проблема?
Ей голодающим неграм зп раздать нужно?
А спа-процедуры в Белокурихе тоже расцениваются как "чудачество"?
Китайский лозунг середины 20 века - стыдно быть богатым в бедной стране. Понимайте как хотите.
Может она в беде, не может выбраться из ванны
17.09.2019 14:42
- гость -
Ващето - нафтали́н бицикло-[4.4.0]-дека-1,3,5,7,9-пентаен С10Н8 — твердое кристаллическое вещество с характерным запахом. В воде не растворяется, но хорошо растворим в бензоле, эфире, спирте, хлороформе.
Если кого-то запихнуть в жидкий нафталин, то живым его от туда уже не достать.
Хотя бы потому, что он у него температура плавления 80,26 °C не говоря уже о том, чему он подобен - смотрим выше в чём растворяется.
это точно шоколад?