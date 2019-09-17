"Дракончики" подожгли парк развлечений в Барнауле: подробности пожара

Пожар в парке развлечений "Арлекино" был виден из разных районов Барнаула / Фото и видео: vk.com/incident22 vk.com/barneos22

Аттракцион "Дракончики" стал причиной пожара в парке развлечений "Арлекино" в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщение о пожаре поступило в 12:46 по местному времени.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. На момент инцидента на аттракционе людей не было, так что пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.

Как рассказывает в интернет-сообществе "Барнаул 22" одна из жительниц города, на этом аттракционе катались ее муж со старшим сыном. "Слава богу, они успели выйти с аттракциона. После остановки началось возгорание и сильное задымление, затем хлопок! Высота аттракциона очень большая. Страшно подумать, что могло произойти, если бы возгорание произошло раньше", – написала женщина.

Дым от пожара был виден из разных районов города, пишут в соцсетях барнаульцы. В данный момент пожар в парке развлечений ликвидирован.