Путин предложил Саудовской Аравии купить российское оружие

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 после атаки дронов на нефтебазу, сообщает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о нападении, он процитировал Коран.

"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", – сказал Путин.

Покупка российского вооружения, по его мнению, станет "мудрым решением". А на вопрос президента Ирана о том, что из вооружения лучше выбрать, президент России ответил: "Пусть выбирают".