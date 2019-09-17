Мужчину-учителя с маникюром и тональником на лице пытаются уволить из школы

Учителя из Ростова-на-Дону пытаются уволить из школы родители учеников.

Мама одного из учеников написала открытое письмо в группе в соцсети "ВКонтакте".

"Подскажите куда можно обратиться, чтобы посодействовали увольнению педагога из школы", – пишет она.

Женщина рассказала, что педагог приходит в школу с маникюром, наращёнными ресницами и косметикой на лице. По ее мнению, в школе такой внешний вид недопустим.

"Девочек он недолюбливает, а к мальчикам относится очень тепло – это со слов детей, сын пошел в 5-й класс, – продолжила россиянка. – Значит, учительницу уволили за фото в купальнике, а тут по закону говорят, что не имеем никакого права на этот, в моем понимании, беспредел".

В Министерстве образования сообщили, что эта ситуация проверяется.