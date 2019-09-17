Мужчину-учителя с маникюром и тональником на лице пытаются уволить из школы

Учителя из Ростова-на-Дону пытаются уволить из школы родители учеников.
Мама одного из учеников написала открытое письмо в группе в соцсети "ВКонтакте".
"Подскажите куда можно обратиться, чтобы посодействовали увольнению педагога из школы", – пишет она.
Женщина рассказала, что педагог приходит в школу с маникюром, наращёнными ресницами и косметикой на лице. По ее мнению, в школе такой внешний вид недопустим.
"Девочек он недолюбливает, а к мальчикам относится очень тепло – это со слов детей, сын пошел в 5-й класс, – продолжила россиянка. – Значит, учительницу уволили за фото в купальнике, а тут по закону говорят, что не имеем никакого права на этот, в моем понимании, беспредел".
В Министерстве образования сообщили, что эта ситуация проверяется.
Комментарии
Мерзость какая-то!
Молодец учитель, нашел способ распиариться. Через недельку в "Пусть говорят" будет вещать
как-то непродуктивно ведет себя родительница на фоне введения культурного норматива школьника по творчеству группы Queen )))
Дотолерастятся, и так поколение уродов выросло, так еще и извращение в норму хотят навялить, Россия вперёд....
А кто еще на такую зарплату пойдет
Тут недавно ученика с прической обсуждали, типа он личность и законов не нарушает, так почему вам учитель не нравится? Человек ухаживает за собой.
Тогда вопрос, почему ученикам можно в школу ходить с любой прической, тут недавно это обсуждали, а учителям запрещено делать маникюр, с точки зрения родителей?
17.09.2019 10:01
Медведь-шатун
не ну ваще.... значит девачко может тональником и прочей косметикой пользоваться, ресницы красить,ногти там, а мальчегу уже низя если он захотел. Чё за сексизм блин?
"Родители пытаются" и одна мама написала, причем даже не жалобу - несколько разные вещи, нет? Со слов детей, или со слов одного мальчика? И почему она не жалобу пишет, в том числе в прокуратуру, а вконтакте к кому-то обращается?
педагогическая толерантность
яжмать бесится что он красивее ее
Я так понял, что почти все отписавшиеся (кроме некоторых) были в зтой школе, видели преподавателя,беседовали с руководстовм школы и учениками?
а ничего ты не понял
17.09.2019 11:45
- гость -
а ничего ты непонял.
Так напиши,что увидел,поделись.
и что, старшеклассники даже не побили его? незачет