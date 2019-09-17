Нетрезвый мужчина выкинул младенца из окна многоэтажки в Твери

47-летний мужчина в Твери выбросил десятимесячного ребенка с балкона четвертого этажа, сообщает "Российская газета".
В ночь с 14 на 15 сентября пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона. Точное время совершения преступления не установлено.
Нетрезвому мужчине надоело слушать плач малыша, и он решил выбросить его из квартиры.
Ребенка обнаружили прохожие. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию.
Подозреваемый признал свою вину, суд назначит ему наказание.
Также установлено, что ребенка воспитывала одинокая мать. Следствию предстоит узнать, в каких условиях содержался младенец, и состояла ли его семья на учете в органах профилактики.
Комментарии
Амик, давай больше негатива!
Мат.капитал освоен, можно и избавиться от спиногрыза
фигасе, десантник будет
Давно нужно возвращать смертную казнь, и просто уничтожать эту алкашню.
на кол
На кол, пора возвращать весь букет средневековья!
17.09.2019 11:18
Лола
У меня для вас плохие новости - на каторгу, на кол и т.д. в таком случае пойдете скорее всего вы)))
А затем правозащитнички вякают, почему такое погибло в тюрьме. А настоящих невиновных им некогда защищать.