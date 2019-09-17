Нетрезвый мужчина выкинул младенца из окна многоэтажки в Твери

47-летний мужчина в Твери выбросил десятимесячного ребенка с балкона четвертого этажа, сообщает "Российская газета".

В ночь с 14 на 15 сентября пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона. Точное время совершения преступления не установлено.

Нетрезвому мужчине надоело слушать плач малыша, и он решил выбросить его из квартиры.

Ребенка обнаружили прохожие. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию.

Подозреваемый признал свою вину, суд назначит ему наказание.

Также установлено, что ребенка воспитывала одинокая мать. Следствию предстоит узнать, в каких условиях содержался младенец, и состояла ли его семья на учете в органах профилактики.