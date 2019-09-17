"Город. Слушай!". История десятая. "Жилищная инициатива"

Скачать эпизод 10 "Жилищная инициатива"

После революции и пожара 1917 года Барнаул был почти полностью разрушен. Город восстанавливали с нуля. Сегодня участок от улицы Партизанской и Ядринцева до Челюскинцев – один из самых перспективных для застройки. До революции в этой части города проводили митинги, демонстрации и праздники. Надевайте наушники и слушайте историю про застройку Барнаула компанией "Жилищная инициатива".

Смотрите карту аудиопутешествия по городу и слушайте другие истории о Барнауле ежедневно с 11:00 на портале Amic.ru. Полная версия проекта в ближайшее время также будет доступна на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.