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Барнаульская молодежь больше всех в России хочет уехать из родного города

, ИА "Амител"
Барнаульцы в возрасте от 18 до 30 лет готовы отправиться на поиски лучшей жизни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Финансовый университет при правительстве России провел исследование миграционных потоков молодых жителей крупных городов, сообщает "Российская газета".

В исследовании отмечается, что группа людей от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям профессионального и личного развития, к повышению качества жизни. Респондентам был задан вопрос: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?".

Больше всего молодежи готово уехать из родного города в Барнауле, Тольятти, Омске, Челябинске и Волгограде. Меньше всего потенциальных мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе. 

Эксперт пояснил, что главная проблема многих городов – отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест при высоком стандарте качества жизни. По этой причине молодежь готова уехать туда, где есть возможность найти высокооплачиваемую работу. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.09.2019 10:39
- гость -

Определенно, это прорыв!

17.09.2019 10:42
- гость -

Ну я в юности тоже хотел уехать покорять Нью-Йорк. Теперь как-то не жалею, что не уехал.
Всё это юношеский максимализм. Глупо делать из этого какие-то выводы.

17.09.2019 10:51
к.к.к.

"Барнаульская молодежь больше всех в России хочет уехать из родного города."

да и не только молодёжь. сам работаю на организацию из другого региона.

17.09.2019 10:58
- гость -

По ту сторону урала люди живут, по эту сторону - люди выживают

17.09.2019 11:03
- гость -

17.09.2019 10:42
- гость -
Нет, это не максимализм. Во всем мире люди живут там, где работают, а не наоборот. Если в Барнауле нет нормальной работы и человека не держат семеро по лавкам и квартира - чего бы ему не уехать туда, где работа будет?

17.09.2019 11:08
- гость -

Я всегда думала что люди которые уезжают из страны поступают не обдуманно, а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать, и уже не удивляюсь и не буду переубеждать его.

17.09.2019 11:08
- гость -

Видимо нет в Барнауле работы для молодежи. Кто то ищет специальность на которую учился, кто то зарплату, а кто то приключения на пятую точку.

17.09.2019 11:10
- гость -

17.09.2019 11:08
- гость -
а кто то приключения на пятую точку
Можно подумать, их в Барнауле найти нельзя)))

17.09.2019 11:10
Ть

Одно дело другой город России, другое чужая страна. Выродятся там ваши внуки и правнуки, а вы тут одна зачахнете.

17.09.2019 11:13
- гость -

"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"

Где для Вас "та сторона", а где "эта"?

Тува и Ингушетия – самые бедные регионы России. И где Ингушетия, по какую сторону Урала?
Самые высокие доходы в России получают жители в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Где эти округа, по какую сторону Урала? Идите в.... школу и выучите географию...

17.09.2019 11:16
- гость -

17.09.2019 11:10
Ть
Да-да-да, ведь единственно верный путь - это скрепы, это хардкор))) А у пишущей про сына больше однозначно никого нет, и вся жизнь только во взрослом сыне. (Кстати, билеты, подозреваю, из другого города России до нас могут и подороже быть, чем из другой страны, так какая разница?) И вариант последующего переезда матери в Канаду тоже рассматривать не будем, ибо родные березки.

17.09.2019 11:18
- гость -


17.09.2019 11:13
- гость -

"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"

Где для Вас "та сторона", а где "эта"?

Тува и Ингушетия – самые бедные регионы России. И где Ингушетия, по какую сторону Урала?
--------
Нет. Условия жизни разные. Там все для людей. Тут живем как в резервации. Нужно пожить там и здесь, что бы почувствовать разницу.

17.09.2019 11:21
- гость -

"а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать"

А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут

17.09.2019 11:21
- гость -

А Волгоград и Тольятти с какой стороны Урала?

17.09.2019 11:23
- гость -

а вы тут одна зачахнете.
так же как и вы

17.09.2019 11:24
- гость -

Не, ну предыдущий краевой вождь был даже рад, за такую молодежь...

17.09.2019 11:25
- гость -

"Нужно пожить там и здесь, что бы почувствовать разницу."

Вы пожили в Ингушетии или еще там и живете? Разницу почувствовали и с чем сравниваете? Вам же сказали, идите в Ж ..ой, школу...

17.09.2019 11:30
- гость -

"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"

Всё понятно. Для инозасранцев, пишущих на российских сайтах, Волга - это Сибирь.
Такие интересные знания географии есть только в одной стране мира, исключительной.

17.09.2019 11:34
Гость!

Люди, которые могут продать свой труд в Мск, Спб гораздо дороже чем в Барне, уезжали и будут уезжать. Кто посмелее и пассионарнее, может и за границу. И таких профессий много, например, айтишники, врачи, преподаватели, строители, автомеханики, всех не перечислишь. Да даже обычные водопроводчики, маникюрши или водители автобусов или грузовиков - шансы у них хорошие. Гораздо сложнее офисному планктону - без связей перебраться в Мск и Питер на нормальную работу не получится, о загранице вообще можно забыть (даже со знанием языков - конкуренция адовая, плюс квалификацию сложно подтвердить). Так что дамы и господа, бросаем нафиг свои офисы с з/п 25-40 тыс и начинаем работать руками, прошли наши офисные времена

17.09.2019 11:34
- гость -

11:21
- гость -
А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут

Загнивают? Деньги на обратный билет до Федерации просит?

17.09.2019 11:39
- гость -

Такие интересные знания географии есть только в одной стране мира, исключительной.

Никак ты поймал агента влияния Запада?

17.09.2019 11:41
Зануда

17.09.2019 11:21
- гость -
"а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать"

А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут

хых, а что, кроме дальнобойщика, иных профессий не бывает????? у меня переводчик в Норвегии и ни разу не сказал, что тоскует по березкам, приезжает в отпуск и снова возвращается, да, работает много, так и получает прилично

17.09.2019 11:42
- гость -

"Загнивают? Деньги на обратный билет до Федерации просит?"

Вы посмотрите, а потом будем обсуждать,что такое работа в Канаде и США.
Алекс Брежнев около месяца назад побывал в Крыму, Выставил несколько видео, для укропов будет очень интересно сравнить Россию с Украиной, Кстати, сам он с Украины

17.09.2019 11:51
- гость -

11:42
для укропов

Это что за нацистские кричалки?

17.09.2019 11:51
- гость -

17.09.2019 11:42
- гость -
У меня брат, его жена и сын работают в США. Все нормально, обычная работа. Никаких ужасов.

17.09.2019 11:54
- гость -

17.09.2019 11:51
- гость -
У меня брат, его жена и сын работают в США.

А вы почему до сих пор здесь? Или вы не здесь?

17.09.2019 11:57
- гость -

17.09.2019 11:54
- гость -
Здесь. В США не собираюсь. Еще вопросы будут?

17.09.2019 11:58
- гость -

11:42
- гость -
Вы посмотрите, а потом будем обсуждать,

Полностью посмотрел канал Алекса Брежнева. Как вы относитесь к Дырке Трахингу? Разделяете его точку зрения?

17.09.2019 12:04
- гость -

17.09.2019 11:21
- гость -, друг мой сгоняй в Новороманово, тут недолече, километров 40 от Барнаула, посмотри как люди в России живут

17.09.2019 12:08
- гость -

12:04
И причём тут Новороманово? Разве вы не понимаете, что США скоро обанкротится и мировой валютой станет - российский рубль/

17.09.2019 12:19
- гость -

И причём тут Новороманово? Разве вы не понимаете, что США скоро обанкротится и мировой валютой станет - российский рубль/


А Минск - столицей США!!!

17.09.2019 12:36
Я

Скатертью дорога! Если бы от них тут толк был, его бы использовали!

17.09.2019 12:40
- гость -

17.09.2019 12:08
- гость -,, на счет рубля порадовал, с 2014 года в два раза укрепился к их зеленым бумажкам

17.09.2019 12:41
- гость -

12:36
Я

Сынок, у тебя в стране врачи бастуют и увольняются пачками, потому что им платить нечем, а ты несёшь бредятину про Великую Россиию.

17.09.2019 12:45
- гость -

12:40
- гость -
Моя кумирша Эльвира Набиулина вместе с Германом Оскаровичем Грефом могут щёлкнув пальцами обвалить резаную зелёную бумажку для начала в 10 раз - нули на рублях отрежут и долар станет стоить 6 рублей 40 копеек и тогда хана америке.

17.09.2019 12:46
Я

17.09.2019 12:41
- гость -

Папаша! Ты мой пост вообще читал? Пишешь всякую бредятину!

17.09.2019 12:50
- гость -

17.09.2019 12:45
- гость - а зарпалату по старому платить будут, как говорится без обрезания?! Аль тоже, обрежут, твои кумиры??? А так, как говорится:
Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки ... (с)

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