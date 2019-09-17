"Барнаульская молодежь больше всех в России хочет уехать из родного города."

Финансовый университет при правительстве России провел исследование миграционных потоков молодых жителей крупных городов, сообщает "Российская газета".

В исследовании отмечается, что группа людей от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям профессионального и личного развития, к повышению качества жизни. Респондентам был задан вопрос: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?".

Больше всего молодежи готово уехать из родного города в Барнауле, Тольятти, Омске, Челябинске и Волгограде. Меньше всего потенциальных мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

Эксперт пояснил, что главная проблема многих городов – отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест при высоком стандарте качества жизни. По этой причине молодежь готова уехать туда, где есть возможность найти высокооплачиваемую работу.