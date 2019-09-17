Финансовый университет при правительстве России провел исследование миграционных потоков молодых жителей крупных городов, сообщает "Российская газета".
В исследовании отмечается, что группа людей от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям профессионального и личного развития, к повышению качества жизни. Респондентам был задан вопрос: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?".
Больше всего молодежи готово уехать из родного города в Барнауле, Тольятти, Омске, Челябинске и Волгограде. Меньше всего потенциальных мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.
Эксперт пояснил, что главная проблема многих городов – отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест при высоком стандарте качества жизни. По этой причине молодежь готова уехать туда, где есть возможность найти высокооплачиваемую работу.
Комментарии
Определенно, это прорыв!
Ну я в юности тоже хотел уехать покорять Нью-Йорк. Теперь как-то не жалею, что не уехал.
Всё это юношеский максимализм. Глупо делать из этого какие-то выводы.
"Барнаульская молодежь больше всех в России хочет уехать из родного города."
да и не только молодёжь. сам работаю на организацию из другого региона.
По ту сторону урала люди живут, по эту сторону - люди выживают
17.09.2019 10:42
- гость -
Нет, это не максимализм. Во всем мире люди живут там, где работают, а не наоборот. Если в Барнауле нет нормальной работы и человека не держат семеро по лавкам и квартира - чего бы ему не уехать туда, где работа будет?
Я всегда думала что люди которые уезжают из страны поступают не обдуманно, а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать, и уже не удивляюсь и не буду переубеждать его.
Видимо нет в Барнауле работы для молодежи. Кто то ищет специальность на которую учился, кто то зарплату, а кто то приключения на пятую точку.
17.09.2019 11:08
- гость -
а кто то приключения на пятую точку
Можно подумать, их в Барнауле найти нельзя)))
Одно дело другой город России, другое чужая страна. Выродятся там ваши внуки и правнуки, а вы тут одна зачахнете.
"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"
Где для Вас "та сторона", а где "эта"?
Тува и Ингушетия – самые бедные регионы России. И где Ингушетия, по какую сторону Урала?
Самые высокие доходы в России получают жители в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Где эти округа, по какую сторону Урала? Идите в.... школу и выучите географию...
17.09.2019 11:10
Ть
Да-да-да, ведь единственно верный путь - это скрепы, это хардкор))) А у пишущей про сына больше однозначно никого нет, и вся жизнь только во взрослом сыне. (Кстати, билеты, подозреваю, из другого города России до нас могут и подороже быть, чем из другой страны, так какая разница?) И вариант последующего переезда матери в Канаду тоже рассматривать не будем, ибо родные березки.
17.09.2019 11:13
- гость -
"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"
Где для Вас "та сторона", а где "эта"?
Тува и Ингушетия – самые бедные регионы России. И где Ингушетия, по какую сторону Урала?
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Нет. Условия жизни разные. Там все для людей. Тут живем как в резервации. Нужно пожить там и здесь, что бы почувствовать разницу.
"а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать"
А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут
А Волгоград и Тольятти с какой стороны Урала?
а вы тут одна зачахнете.
так же как и вы
Не, ну предыдущий краевой вождь был даже рад, за такую молодежь...
"Нужно пожить там и здесь, что бы почувствовать разницу."
Вы пожили в Ингушетии или еще там и живете? Разницу почувствовали и с чем сравниваете? Вам же сказали, идите в Ж ..ой, школу...
"По ту сторону Урала люди живут, по эту сторону - люди выживают"
Всё понятно. Для инозасранцев, пишущих на российских сайтах, Волга - это Сибирь.
Такие интересные знания географии есть только в одной стране мира, исключительной.
Люди, которые могут продать свой труд в Мск, Спб гораздо дороже чем в Барне, уезжали и будут уезжать. Кто посмелее и пассионарнее, может и за границу. И таких профессий много, например, айтишники, врачи, преподаватели, строители, автомеханики, всех не перечислишь. Да даже обычные водопроводчики, маникюрши или водители автобусов или грузовиков - шансы у них хорошие. Гораздо сложнее офисному планктону - без связей перебраться в Мск и Питер на нормальную работу не получится, о загранице вообще можно забыть (даже со знанием языков - конкуренция адовая, плюс квалификацию сложно подтвердить). Так что дамы и господа, бросаем нафиг свои офисы с з/п 25-40 тыс и начинаем работать руками, прошли наши офисные времена
11:21
- гость -
А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут
Загнивают? Деньги на обратный билет до Федерации просит?
Такие интересные знания географии есть только в одной стране мира, исключительной.
Никак ты поймал агента влияния Запада?
17.09.2019 11:21
- гость -
"а тут сын сказал что подумывает в Канаду переезжать"
А вы дайте сыну посмотреть видео с ютуба как живут и работают в Канаде и США, например, ALEX BREZHNEV (Дальнобой по США и КАНАДЕ), может мозги на место станут
хых, а что, кроме дальнобойщика, иных профессий не бывает????? у меня переводчик в Норвегии и ни разу не сказал, что тоскует по березкам, приезжает в отпуск и снова возвращается, да, работает много, так и получает прилично
"Загнивают? Деньги на обратный билет до Федерации просит?"
Вы посмотрите, а потом будем обсуждать,что такое работа в Канаде и США.
Алекс Брежнев около месяца назад побывал в Крыму, Выставил несколько видео, для укропов будет очень интересно сравнить Россию с Украиной, Кстати, сам он с Украины
11:42
для укропов
Это что за нацистские кричалки?
17.09.2019 11:42
- гость -
У меня брат, его жена и сын работают в США. Все нормально, обычная работа. Никаких ужасов.
17.09.2019 11:51
- гость -
У меня брат, его жена и сын работают в США.
А вы почему до сих пор здесь? Или вы не здесь?
17.09.2019 11:54
- гость -
Здесь. В США не собираюсь. Еще вопросы будут?
11:42
- гость -
Вы посмотрите, а потом будем обсуждать,
Полностью посмотрел канал Алекса Брежнева. Как вы относитесь к Дырке Трахингу? Разделяете его точку зрения?
17.09.2019 11:21
- гость -, друг мой сгоняй в Новороманово, тут недолече, километров 40 от Барнаула, посмотри как люди в России живут
12:04
И причём тут Новороманово? Разве вы не понимаете, что США скоро обанкротится и мировой валютой станет - российский рубль/
И причём тут Новороманово? Разве вы не понимаете, что США скоро обанкротится и мировой валютой станет - российский рубль/
А Минск - столицей США!!!
Скатертью дорога! Если бы от них тут толк был, его бы использовали!
17.09.2019 12:08
- гость -,, на счет рубля порадовал, с 2014 года в два раза укрепился к их зеленым бумажкам
12:36
Я
Сынок, у тебя в стране врачи бастуют и увольняются пачками, потому что им платить нечем, а ты несёшь бредятину про Великую Россиию.
12:40
- гость -
Моя кумирша Эльвира Набиулина вместе с Германом Оскаровичем Грефом могут щёлкнув пальцами обвалить резаную зелёную бумажку для начала в 10 раз - нули на рублях отрежут и долар станет стоить 6 рублей 40 копеек и тогда хана америке.
17.09.2019 12:41
- гость -
Папаша! Ты мой пост вообще читал? Пишешь всякую бредятину!
17.09.2019 12:45
- гость - а зарпалату по старому платить будут, как говорится без обрезания?! Аль тоже, обрежут, твои кумиры??? А так, как говорится:
Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки ... (с)