Россиянин умер в Турции после полета на парашюте

Россиянин, пострадавший во время заданий парасейлингом, умер в больнице в Анталье, сообщает РИА "Новости".

14 сентября в Анталье двое россиян получили травмы во время занятий парасейлингом – полете на парашюте за катером. Канат, привязанный к катеру, оборвался и из-за сильного ветра туристов выбросило на пальмы на берегу. Обоих госпитализировали.

Пострадавший юноша скончался сегодня в больнице. Его мать выписали, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из сотрудников.