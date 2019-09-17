Россиянин умер в Турции после полета на парашюте

Россиянин, пострадавший во время заданий парасейлингом, умер в больнице в Анталье, сообщает РИА "Новости".
14 сентября в Анталье двое россиян получили травмы во время занятий парасейлингом – полете на парашюте за катером. Канат, привязанный к катеру, оборвался и из-за сильного ветра туристов выбросило на пальмы на берегу. Обоих госпитализировали.
Пострадавший юноша скончался сегодня в больнице. Его мать выписали, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из сотрудников.
Комментарии
Статистику бы по умершим в крыме на отдыхе, не мешало бы собрать, а то на заказ похоже как плохо там и хорошо тут
ну ктож про крым правду то скажет?
а в Краснодарском крае на водных объектах края утонули, по официальным данным, 150 человек, в том числе 13 детей
В турции погибло 90 россиян и еще 40 пострадали но выжили. А в крыму нет таких развлечений, от которых гибнут.
При такой смертности Россиян скоро не останется...
А в крыму нет таких развлечений
ТОП-5 экстремальных развлечений в Крыму, доступных каждому
Если Вы думаете, что Крым - это про пляжный отдых, то Вы ничего не знаете про Крым. Этот милый полуостров способен удивить самого искушенного искателя приключений. Предлагаю небольшой обзор самых захватывающих способов развлечься.
1. Скалолазание
2. Парапланеризм и дельтапланеризм
Для самых смелых - возможность испытать полет на высоте около 2000 метров и увидеть полуостров глазами птицы. Самые живописные места, где катают туристов:
3. Велотуризм, квадроциклы, джиппинг, верховая езда
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