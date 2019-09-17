Покорение Сибири. Как итальянцы с учеными АлтГТУ построили дом-лабораторию на Алтае

Ученые Алтайского технического университета совместно с учеными итальянского университета из города Тренто и итальянской строительной компании COGI построили в селе Санниково энергоэффективный дом-лабораторию, за функционалом которого будут вести наблюдение в течение пяти лет. В нем в это время будет проживать молодая семья с ребенком, которая также должна оценить комфорт и удобство от дома-лаборатории. Строительство было завершено недавно. И первыми в него зашли журналисты.

Покорение Сибири

Этот одноэтажный каркасный дом в селе Санниково возвели быстро – начали в июне, а в сентябре уже сдали в эксплуатацию. При этом больше всего времени заняла внутренняя отделка и ожидание материалов из Милана. А дом построен практически полностью из итальянских материалов. Даже каркас привезли из Италии. Смонтировали быстро – за девять дней, рассказал декан строительно-технологического факультета АлтГТУ, Иван Харламов.

Он же отмечает, что возведение каркасных домов на Алтае не в диковинку. Выпускники техуниверситета еще лет 10 назад представили дипломные работы по этой теме. После начали развивать и строительство. Однако жители края к каркасным домам относятся настороженно – не верят, что они способны выдержать сибирские морозы и перепады погоды.

Дом-лаборатория призван в числе прочего доказать и свою жизнеспособность в суровых сибирских условиях. Он полностью "упакован" датчиками, которые передают показания специалистам в Милан и Алтайский техуниверситет. Датчики считывают температуру внутри здания и снаружи, уровень влажности, состояние несущих конструкций и много других показателей. Есть и своя метеостанция, которая передает всю информацию о климатических параметрах. Жильцам неудобств датчики не принесут и дизайн квартиры не испортят: они вмонтированы внутрь перегородок, в пол и крышу.

В доме три комнаты: две спальни и кухня-гостиная. Есть также прихожая, санузел и котельная. Общая площадь 80 квадратных метров. Высота потолков 2,7 метра.

"Дом любопытен своими инженерными сетями. Обратите внимание, что здесь нет радиаторов – везде теплый пол, водяная система отопления. Если вы посмотрите на потолок, то увидите, что в доме предусмотрена обменная система вентиляции, стоит рекуператор воздуха. Уверены, что в доме будет очень комфортно и тепло даже в морозы. При этом энергопотребление будет гораздо ниже, чем в других домах, так как конструкция этого дома теплосберегающая, вроде термоса", – рассказывает Иван Харламов.

Главное – комфорт

Равняться на стоимость конкретно этого дома-лаборатории не стоит, говорит Харламов. Все-таки материалы доставляли из Италии, плюс монтаж и установка датчиков, которые тоже повлияли на цену. Но если строить такой дом из местных материалов, его цена будет примерно на 30% ниже, чем из кирпича, уверяет он. "Здесь даже строительный кран не потребовался, представьте, какая это может быть экономия", – говорит эксперт.

Кстати, строили дом вместе итальянские и русские строители. Несмотря на разность темпераментов и языковой барьер, стороны прекрасно сумели договориться. Потому что цель была общая – построить качественное и комфортное жилье.

Сейчас дом-лаборатория находится на стадии эксперимента. Первые две недели он простоит без хозяев: специалисты оценят его состояние и "климат". Затем молодые жильцы отпразднуют новоселье. Главное условие их проживания: по первому требованию ученых они должны будут оставлять дом на пару недель, чтобы специалисты могли оценить его "поведение", когда в нем живут люди и когда их нет. Через пять лет, после окончания эксперимента, жильцы смогут выкупить дом в собственность.

"Главная цель нашего исследования – не просто построить умный дом, а постараться достигнуть высокого уровня комфорта проживания человека в нем. Поэтому дом и оснащен множеством датчиков, которые будут собирать информацию о температуре и влажности и передавать ее в университеты Тренто и АлтГТУ для исследования", – рассказали директора компании COGI Джовани Монзини и Марио Гуидотти.

Оба университета даже не сомневаются, что их сотрудничество продолжится. Но подробностей новых совместных проектов пока не раскрывают.