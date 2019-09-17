Подержанные автомобили в Республике Алтай одни из самых дешевых в России

Эксперты провели исследование цен на подержанные автомобили в России. Один из самых низких показателей зафиксирован в Республике Алтай, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что разброс цен в разных регионах может составлять до нескольких сотен тысяч рублей.

Самая низкая стоимость зафиксирована в Курганской области – 313,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Республика Алтай – 314,4 тысячи рублей.

Самая высокая цена на перепродажу авто установилась в Сахалинской области – 725 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что цена на подержанные автомобили очень сильно зависит от экономического положения в регионе.

"На Алтае не самая благоприятная экономическая ситуация – доля тех, кто получает зарплату ниже 10 тыс. рублей, составляет 25%. В Новгородской области этот показатель равен 12%. Таким образом, видно, что невысокая стоимость авто в первую очередь определяется экономическим благосостоянием региона", – комментирует ситуацию эксперт.