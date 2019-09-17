Подержанные автомобили в Республике Алтай одни из самых дешевых в России

Эксперты провели исследование цен на подержанные автомобили в России. Один из самых низких показателей зафиксирован в Республике Алтай, сообщает "Российская газета".
Оказалось, что разброс цен в разных регионах может составлять до нескольких сотен тысяч рублей.
Самая низкая стоимость зафиксирована в Курганской области – 313,2 тысячи рублей. На втором месте расположилась Республика Алтай – 314,4 тысячи рублей.
Самая высокая цена на перепродажу авто установилась в Сахалинской области – 725 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что цена на подержанные автомобили очень сильно зависит от экономического положения в регионе.
"На Алтае не самая благоприятная экономическая ситуация – доля тех, кто получает зарплату ниже 10 тыс. рублей, составляет 25%. В Новгородской области этот показатель равен 12%. Таким образом, видно, что невысокая стоимость авто в первую очередь определяется экономическим благосостоянием региона", – комментирует ситуацию эксперт.
Комментарии
Ага, как в горный заедешь, так сплошняком лексусы и крузера у "бедных алтайцев" ...
Да и по своей криминальности, горноалтайские авто самые корявые
побитую градом машину дорого не продашь...
все! надо брать Горном, а продавать в Москве!