Опасные краснокнижные пауки испортили пикник барнаульцам

Жительница Барнаула рассказала о встрече с редкими пауками у Трассы здоровья в сообществе Barnaul22.
"Вчера у второго моста по Трассе здоровья во время небольшого пикника встретили двух редких красавцев", – написала женщина в социальной сети.
Она отметила, что пауки не хотели покидать пикник и при попытке прогнать их палочкой – взбирались на нее.
На фотографии изображен чёрный эрезус или паук – божья коровка. Редкий вид занесен в Красную книгу нескольких регионов.
Укус чёрного эрезуса не смертелен, но опасен для человека. В момент укуса наступает сильная боль, а затем онемение. После, в течение 2-6 дней, у человека наблюдается скованность в движении.
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Она отметила, что пауки не хотели покидать пикник и при попытке прогнать их палочкой – взбирались на нее.
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И? Паук взбирается на палочку, палочку с пауком относишь подальше и выкидываешь в кусты вместе с пауком.