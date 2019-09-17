Опасные краснокнижные пауки испортили пикник барнаульцам

Жительница Барнаула рассказала о встрече с редкими пауками у Трассы здоровья в сообществе Barnaul22.

"Вчера у второго моста по Трассе здоровья во время небольшого пикника встретили двух редких красавцев", – написала женщина в социальной сети.

Она отметила, что пауки не хотели покидать пикник и при попытке прогнать их палочкой – взбирались на нее.

На фотографии изображен чёрный эрезус или паук – божья коровка. Редкий вид занесен в Красную книгу нескольких регионов.

Укус чёрного эрезуса не смертелен, но опасен для человека. В момент укуса наступает сильная боль, а затем онемение. После, в течение 2-6 дней, у человека наблюдается скованность в движении.