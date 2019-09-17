Жительница Алтайского края пыталась получить кредит по документам из интернета

Жительница Алтайского края пыталась по поддельным документам получить кредит в Новороссийске, сообщает МВД по Краснодарскому краю.

41-летняя женщина приехала из Алтайского края в одно из кредитных учреждений Новороссийска. Мошенница попросила выдать ей заем в размере 1 млн рублей. Сотруднику банка она предоставила поддельную справку о доходах, сведения о месте работы и заработке в которой были ложными.

Проведенная экспертиза подтвердила факт подделки документа. Обвиняемая приобрела эту справку у неизвестного лица в интернете.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд. За совершенное преступление ей грозит до года тюрьмы.