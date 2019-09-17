Пенсионный ремонт. 96-летняя бабушка взяла лопату и, согнувшись, заделала ямки

В Архангельской области 96-летняя пенсионерка решила сама отремонтировать дорогу. Ее "дорожные работы" попали на видео, рассказывает в своем Facebook сообщество "Усы Пескова".

"Ремонт здесь. Буду засыпать каменьями", – рассказала женщина, утаптывая ямку.

В сообществе указывают, что если вдруг что-то случится на дороге в районе "отремонтированных" бабушкой ямок, то дорожные службы не виноваты.