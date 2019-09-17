Пенсионный ремонт. 96-летняя бабушка взяла лопату и, согнувшись, заделала ямки

В Архангельской области 96-летняя пенсионерка решила сама отремонтировать дорогу. Ее "дорожные работы" попали на видео, рассказывает в своем Facebook сообщество "Усы Пескова".
"Ремонт здесь. Буду засыпать каменьями", – рассказала женщина, утаптывая ямку.
В сообществе указывают, что если вдруг что-то случится на дороге в районе "отремонтированных" бабушкой ямок, то дорожные службы не виноваты.
Комментарии
помог бы лучше, ротозей бестолковый.
Нужно всех пенсов обязать ремонтировать ямки! Глядишь, с колен поднимимся
Бабулька - единственный кто не языком трепит, а работает.
Теперь к ней понаедут фронтовики от ЕР, представители администрации, губернатор области и может даже сам ВВП приедет...
За это штрафуют.