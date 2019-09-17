Бил и насиловал: в Москве педофил 4 дня удерживал ребенка в квартире

В Москве 32-летний мужчина заманил в квартиру 13-летнюю девочку и несколько дней издевался над ней, сообщает "Газета.ру".

Ранее судимый уроженец Магнитогорска напал на несовершеннолетнюю и запер ее в квартире на 1-й Новокузьминской улице.

Девочка попросила отпустить ее. Тогда преступник избил ребенка и несколько раз изнасиловал.

Через четыре дня школьница сама пришла домой. Отпустил ее насильник или ей удалось сбежать – неизвестно.

Мама девочки сразу написала заявление в полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска. Мужчину заключили под стражу.

Ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней".