Китайские авто наступают. Алтайский автоэксперт оценил кроссовер Geely Atlas

Автоэксперт Александр Михельсон провел тест-драйв кроссовера Geely Atlas 1.8 turbo 4x4. Свою поездку на новинке из Поднебесной эксперт сопроводил словами "Китайские авто наступают!"

И дело не только в цене, а Geely Atlas в этом вопросе конкурирует с такими бестселлерами рынка, как Hyundai Creta, Renault Kaptur, Renault Duster. Производитель уверен, что реальные конкуренты модели – такие солидные кроссоверы, как Кia Sportage, Suzuki Vitara и даже Toyota RAV4.

Насколько оправданы заявления производителя, рассказывает Александр Михельсон в своем видеообзоре.