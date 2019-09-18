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С пользой для ума: какие приложения на смартфоне помогут первокласснику в учебе

, ИА "Амител"
Смартфон – это обязательный атрибут даже самого маленького ученика. Встречайте топ-5 приложений для его полезного применения

Смартфон может помочь в учебе, если показать ребенку веселые и познавательные приложения. Делать это лучше с первых дней адаптации в школе, то есть с первого класса. Эксперты МТС собрали подборку мобильных приложений, которые помогут закрепить знания по школьным предметам.

Так, приложение "Динозаврик Тим" придется по вкусу маленьким школьникам. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры уровня первого класса, составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания. Тут, кстати, так же, как в любимых детских играх-"прыгалках" иногда придется бегать, скакать и собирать на лету разные объекты.

"Приложение бесплатное, переходить с этапа на этап можно собрав определенное количество очков, но есть вариант просто купить платную версию – это избавит ребенка от рекламы и сразу разблокирует все уровни. Цена вопроса – 109 рублей", – отмечают в компании.

Программу "Математейка" оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Помимо всего прочего здесь есть сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьезнее. В "Математейке" огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих.

"Русский язык" – учебная программа. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребенок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание.

Приложение "Английский язык для школьников" помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Здесь можно даже заучивать целые фразы. Программа предлагает около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим при изучении языка в младшей школе.

Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности: слишком уж много дат и имен правителей надо запомнить. Так что одноименное приложение будет очень полезным.

"Не забывайте также, что смартфон может стать отличным способом ненавязчивого контроля передвижений ребенка. Подключив услугу "Ребенок под присмотром", вы сможете отслеживать местонахождение, баланс счета телефона, уровень батареи, статистику звонков и СМС своего чада. Ограничить доступ к сайтам со "взрослым" содержанием позволит услуга "Контроль интернета", а с помощью сервиса "Родительский контроль" можно настроить ограничения для входящих и исходящих сообщений и вызовов", – рассказали в МТС.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.09.2019 09:37
Чучмек

Смартфон - злейшее зло для школьника...

18.09.2019 09:55
Сермяжная правда

Да, пожалуй, Вы правы, калькулятор переместился на вторую позицию.

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