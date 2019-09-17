Россияне потеряли около 35 млн рублей из-за вируса, распространяющегося через Avito

Мошенники атаковали пользователей сервиса Avito на Android, сообщает Lenta.ru.

Вирус, который назвали FANTA, позволил злоумышленникам заработать не менее 35 млн рублей.

Мошенники находят контакты продавцов в сети и спустя какое-то время им приходит сообщение о "переводе" полной стоимости товара. В тексте указана ссылка, перейдя по которой покупатель должен узнать подробности перевода, но вместо этого он получает на телефон вредоносную программу. Пользователь переходит на страницу поддельного сайта Avito, содержащего вирус.

Троян считывает данные о банковских картах пользователя, которые они самостоятельно вводят в различные окна.

Помимо Avito разработчики вируса способны интегрировать более чем в 30 популярных приложений, среди которых Booking, AliExpress,Pandao, Aviasales, "Юла" и другие.