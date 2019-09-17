Семьи за рождение третьего ребенка будут получать 450 тысяч для погашения ипотеки

Правительство России утвердило правила выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минфин.

Право на компенсацию до 450 тыс. рублей будут получать россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

Как рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, сегодня государством принимаются меры, направленные на то, чтобы детей в семьях рождалось как можно больше — как минимум три.

"И для этого предлагается демографический пакет, в котором меры по улучшению жилищных условий являются одними из приоритетных. Аналогов такого демографического пакета нет", — отметила Оськина.

Так, при рождении второго ребенка семье выплачивается материнский капитал — 453 тыс. рублей. Кроме этого, семья при рождении второго или последующих детей в период с 1 января 2018 года может поучаствовать в госпрограмме "Льготная ипотека 6%". Если на момент оформления льготной ипотеки не израсходованы средства материнского капитала, то семья может использовать его в качестве первоначального взноса.

"И в связи с последним нововведением семья при рождении третьего или последующих детей в период с 1 января 2019 года может однократно получить компенсацию до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, обращаться нужно в банк. Отмечу, что льготная ипотека и компенсации по ипотечным кредитам действуют до 2022 года. А это значит, что семья, родившая второго и третьего ребенка, гарантированно получает от государства порядка 900 тысяч рублей на улучшение жилищных условий", — пояснила Оськина.

Она напомнила, что семьи, в которых родился первый или третий и последующие дети, имеют право на ежемесячные выплаты — 9811 рублей. Если доход не превышает 1,5 кратного прожиточного минимума (14859 рублей), то в управлениях социальной защиты населения можно данную выплату оформить.