Бутик исламской моды от дочери Рамзана Кадырова открылся в Москве

Дом моды, руководит которым дочь Рамзана Кадырова Айшат открылся в Москве.

В бутике можно будет приобрести изысканные наряды, выполненные в духе исламской культуры. Цены на товары из бутика варьируются от 20 до 300 тысяч рублей.

На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что открытие бутика является важным событием для всей Чеченской республики, ведь это сохраняет ее культуру. На открытие из США прилетел друг Рамзана Кадырова, глава лейбла Black Star Тимати.

На мероприятие в закрытом платье и с платком на голове пришла Ольга Бузова. Поклонники Ольги похвалили ее наряд и посоветовали выйти замуж на чеченца.