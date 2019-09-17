В СПЧ предложили меры по защите алтайских лесов

В Совете по правам человека предложили меры по защите и сохранению ленточных лесов в Алтайском крае, сообщают "РИА Новости".

"(Рекомендуется) нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям, возможность тушения пожаров на таких территориях до их перехода на земли лесного фонда, возможность возмещения затрат арендаторам лесных участков, связанных с тушением пожаров на сопредельных с землями лесного фонда территориях", — указано в сообщении.

Специалисты рекомендуют Минприроды разработать правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров.

В Алтайском крае с начала пожароопасного сезона произошло 339 пожаров. Общая площадь возгорания составила 721,092 гектара.