Думал, что мама уснула: ребенок несколько дней провел в квартире c телом матери

В Башкирии, в городе Януале, обнаружили шестилетнего ребенка, который был заперт в квартире с умершей матерью, сообщает Bash.news.

Тело 44-летней женщины обнаружила ее подруга. Она была обеспокоена тем, что ее знакомая не выходит на связь и решила проверить квартиру.

Ранее тревогу забили воспитатели детского сада, где ребенок не появлялся долгое время, но попасть в квартиру они не могли.

"По предварительным данным, 16 сентября 2019 года тело женщины обнаружила ее подруга, также в квартире находился шестилетний сын погибшей, который был незамедлительно госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, в связи с истощением организма, поскольку женщина скончалась несколько дней назад, и все это время ребенок находился в квартире один." — рассказали в региональном следкоме.

Мальчик думал, что мама просто уснула и ждал, пока она проснется.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти женщины.