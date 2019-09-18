Барнаульцы могут выиграть билеты на концерт Ольги Бузовой

3 октября 2019 года при поддержке DFM Барнаул на сцене СК "Темп" состоится концерт Ольги Бузовой с грандиозной шоу-программой "Принимай меня"!

Ольга Бузова – популярная певица и ведущая программы "Дом-2" – едет с новым концертным туром "Принимай меня". Одноименный альбом стал хитом среди стриминговых сервисов и был прослушан более 4 миллионов раз.

Этот концерт придется по нраву не только молодым девушкам, но и сильной половине зрительного зала, ведь Ольга Бузова обладает привлекательной внешностью и харизмой.

Уже сегодня, 18 сентября, вы можете испытать свою удачу и принять участие в розыгрыше билета от DFM Барнаул в "Инстаграм".

Также с 23 сентября ежедневно по будням слушайте DFM Барнаул 102.4 FM и участвуйте в конкурсе в программе "Счастливый час" с 20:00 до 21:00, где подарком станет билет на концерт.

Жители Бийска также могут выиграть пригласительный на концерт любимой исполнительницы. Настраивайте свою волну на DFM Бийск 106.6 FM с 15:00 до 16:00 и возможно именно вы увидите грандиозную шоу-программу.

Концерт пройдет в СК "Темп" (г. Барнаул, пр-д 1-й Балтийский, 9). Начало в 19:00.