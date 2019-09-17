Трое российских пограничников ранены при нападении северокорейцев в Японском море

Трое российских пограничников получили ранения в ходе нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", — рассказали в ведомстве.

В результате нападения трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Оба северокорейских корабля были задержаны.

В ФСБ пояснили, что инцидент произошел в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Там приморские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.