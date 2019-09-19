Пять причин поехать в санаторий осенью

Осень – не только прекрасное время года, но и отличная пора для отдыха, когда уже нет изнуряющей летней жары и большого наплыва людей, а природа становится особенно красивой. Поэтому смело планируйте отдых и оздоровление на осень – тем более что практически все санатории в этот период готовы порадовать своих гостей выгодными акциями. В чем преимущества отдыха в бархатный сезон и где найти его качественный вариант в Алтайском крае – разбираемся с порталом Amic.ru.

КОГДА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ НЕ БЬЮТ ПО КАРМАНУ

Выгодно. Цены летом, в высокий сезон, всегда выше, поэтому отдых в период с сентября по ноябрь – отличная возможность сэкономить. Вы получите тот же набор услуг, что и летом, но значительно дешевле.

Цены летом, в высокий сезон, всегда выше, поэтому отдых в период с сентября по ноябрь – отличная возможность сэкономить. Вы получите тот же набор услуг, что и летом, но значительно дешевле. Меньше людей. Любители размеренного и уединенного отдыха явно оценят его осенний вариант: отсутствие толпы отдыхающих означает, что никто не будет вам мешать, а персонал санатория уделит вам максимум внимания.

Любители размеренного и уединенного отдыха явно оценят его осенний вариант: отсутствие толпы отдыхающих означает, что никто не будет вам мешать, а персонал санатория уделит вам максимум внимания. Больше пользы. Многие оздоровительные процедуры (к примеру, грязелечение) лучше делать именно осенью, когда нет прямых солнечных лучей. В результате лечение в сентябре или октябре может принести больше пользы, чем летом.

Многие оздоровительные процедуры (к примеру, грязелечение) лучше делать именно осенью, когда нет прямых солнечных лучей. В результате лечение в сентябре или октябре может принести больше пользы, чем летом. Комфортная погода. Осень не зря называют бархатным сезоном: это, пожалуй, наиболее благоприятное время для отдыха, когда уже не жарко, но еще не холодно, а прогулки доставляют особое удовольствие, усиливая оздоровительный эффект.

Осень не зря называют бархатным сезоном: это, пожалуй, наиболее благоприятное время для отдыха, когда уже не жарко, но еще не холодно, а прогулки доставляют особое удовольствие, усиливая оздоровительный эффект. Возможность подготовиться к зиме. Посетив санаторий осенью, вы укрепите иммунитет перед зимой и обеспечите надежную профилактику вирусных заболеваний.

Куда поехать отдыхать в Алтайском крае осенью? Конечно, в Белокуриху: ни для кого не секрет, что именно этот город является символом санаторно-курортной отрасли нашего региона. Термальные радоносодержащие источники, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы, алтайский мед, уникальный климат и, конечно, чистейший горный воздух, сходный по составу с воздухом Швейцарии, – лучшего места, чтобы восстановить силы и поправить здоровье, пожалуй, просто не найти. А получить всю природную пользу курорта в сочетании с первоклассной поддержкой профессионального медперсонала можно в Санатории Центросоюза РФ, где осенью гостей ждут особенно выгодные предложения.

"ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД" В САНАТОРИИ ЦЕНТРОСОЮЗА

Только с 26 сентября по 30 ноября 2019 года здесь действует акция "Осенний ценопад"*: при бронировании санаторно-курортной путевки от десяти дней и путевки "Оздоровление и отдых" от пяти дней гостям предоставляется скидка в размере 15% от действующего тарифа.

Расположенный в самом центре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги, а также располагающий просторной благоустроенной территорией с парковой зоной, санаторий Центросоюза РФ по праву заслужил предпочтение гостей:

Во-первых, потому что этой современной многопрофильной здравнице можно с уверенностью доверить самое ценное – здоровье. Мощная лечебно-диагностическая база, полувековой опыт работы и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления, среди которых бальнео- и пантолечение.

– здоровье. Мощная лечебно-диагностическая база, полувековой опыт работы и высокая квалификация персонала позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления, среди которых бальнео- и пантолечение. Во-вторых, санаторий предлагает качественно новый уровень комфорта , соответствующий уровню "3 звезды". 196 номеров различных категорий – от "стандарта" до "апартаментов", индивидуальный подход к каждому гостю, разнообразное и вкусное питание в формате "шведский стол" – здесь есть все необходимое для комфортного отдыха взрослых и детей в любое время года.

, соответствующий уровню "3 звезды". 196 номеров различных категорий – от "стандарта" до "апартаментов", индивидуальный подход к каждому гостю, разнообразное и вкусное питание в формате "шведский стол" – здесь есть все необходимое для комфортного отдыха взрослых и детей в любое время года. Наконец, в-третьих, в санатории найдется отдых для каждого. Помимо того, что здесь один из самых больших плавательных бассейнов с термальным комплексом на курорте, для отдыхающих предусмотрены разнообразные спортивно-игровые площадки, шоу-программы, дискотеки, караоке. А маленьких гостей порадуют детская комната, аниматоры и игровой комплекс.

Спешите забронировать путевку в санаторий Центросоюза РФ со скидкой: это отличная возможность получить качественное лечение и незабываемый отдых по доступной цене!

Более подробно о возможностях санатория Центросоюза РФ в Белокурихе – на сайте centrosouz.ru или по телефону 8-800-100-09-75.

*Правила действия специального предложения "Осенний ценопад":

Срок проведения акции: с 26.09.2019 г. по 30.11.2019 г. (включительно).

Период бронирования и оплаты: по 30.11.2019 г.

Дата заезда в период с 26.09.2019 г. по 30.11.2019 г. (включительно).

Условия действия специального предложения: при бронировании санаторно-курортной путевки от десяти дней и путевки "Оздоровление и отдых" от пяти дней предоставляется скидка в размере 15% от действующего тарифа. Акция распространяется на все категории номеров.

Акция действует для физических лиц при бронировании путевок напрямую в санатории (без посредников) с наличной или безналичной оплатой.

На брони, заявленные в рамках данного предложения, не распространяются иные скидки и специальные предложения, предоставляемые санаторием. Предложение не распространяется на онлайн-бронирование на сайте санатория.

Перерасчет по ранее забронированным путевкам невозможен. Cанаторий оставляет за собой право приостановить действие данного предложения в любой момент, без предварительного уведомления.

Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокуриха

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 45

Телефон 8 8001000975

Сайт centrosouz.ru

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