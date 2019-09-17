Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек, сообщает ТАСС.

По задумке авторов законопроекта, электронная книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Все эти данные работодатель ежемесячно будет передавать в единую систему Пенсионного фонда.

По мнению авторов законопроекта, новая система значительно упростит процесс трудоустройства, повысит уровень сохранности данных о трудовой деятельности и уменьшит издержки работника и работодателя при расторжении договора.

Окончательный переход на электронный документ планируют совершить в 2021 году.