Житель Алтайского края костылем избил полицейского и пытался зарезать подростка

52-летний житель Алтайского района обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти и умышленном причинении вреда здоровью местному жителю, сообщает Следком по Алтайскому краю.

На лестничной площадке дома мужчина оскорбил сотрудника полиции, затем нанес ему несколько ударов костылем по рукам и туловищу, тем самым причинив физическую боль.

Через несколько дней мужчина находился в своей квартире с 17-летним молодым человеком. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес парню резаное ранение в область туловища.

В ходе следствия преступник полностью признал свою вину. Теперь мужчине предстоит суд.