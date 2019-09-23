Volkswagen Teramont – грандиозные возможности

Модель оснащена широким набором современных технологий и систем пассивной и активной безопасности. Предлагаем рассмотреть основные комплектации Volkswagen Teramont.

Respect. Комплектация оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access.

Status. Комплектация расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, которые существенно повышают уровень комфорта для водителя и для пассажиров, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 12 дюймов, навигационной системой Discover Media.

Exclusive. Топовая комплектация Teramont оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами-секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist.

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