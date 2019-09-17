Житель Павловского района угрожал убить соседку вилами и избил полицейского

35-летний житель Павловского района обвиняется в угрозе убийством и применении насилия по отношению к представителю власти, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В одном из сел Павловского района мужчина, взяв в руки вилы, угрожал убийством местной жительнице. Она написала заявление в правоохранительные органы.

К обвиняемому пришел участковый, но мужчина отказался выполнить требование сотрудника и пройти в дежурную часть. Он несколько раз ударил участкового по лицу, причинив ему физическую боль.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном.