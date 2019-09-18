Армия США приведена в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о том, что войска страны приведены в боевую готовность, сообщает Lenta.ru.
Американская сторона пошла на этот шаг после атаки на нефтебазы в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. В это же время план действий обдумывает президент Дональд Трамп.
Нападения были совершены на НПЗ Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс, расположенный к востоку от столицы Эр-Рияда.
Комментарии
Страшно.
Что, странного, беспилотники сша, сами разбомбили, сами порядок будут наводить, только после их порядка, беспорядок на года, но это издержки демократии
18.09.2019 08:09
Медведь-шатун
В США очень даже порядок. Имея самую простую работу можно жить, не то, что у нас, например, и законы там для всех одинаково исполняются.
18.09.2019 08:38
месный
А не хотите поменять место жительства? Вот есть же люди которые о своих планах не трубят, не ноют что им что то не нравится а берут и по тихому меняют ситуацию. А вы какой то пустозвон на всех углах чуть ли не с плакатом ходите и кричите что все вас не устраивает. А информацией как правило не располагаете. "Начни с себя" как гласит лозунг, или для начала придется язык выучить их?! беда.....ну ну продолжайте, за вами интересно наблюдать
18.09.2019 08:38
месный
у тебя очень скудные познания о США
А не хотите поменять место жительства?
Он бы поменял, но по причине недееспособности ему загранпаспорт не выдают.
18.09.2019 08:46
- гость -
Вы будете спорить с тем кто там живёт много лет?
18.09.2019 08:44
- гость -
Переходим на личности да?
У кого деньги те там и здесь у кого нет те здесь
Господи местный видимо живущий в США! Специально для вас поясню медведь шатун написал, что США под видом спасения демократии вторгается в други, страны наводит там хаос и да потом в США все хорошо! Зачем вы его слова выворачиваете как вам угодно! И кстати хоть там и порядок но далеко не все с простой работой живут там хорошо.