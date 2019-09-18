Котенка спасли из-под завалов сгоревшей церковно-приходской школы

Здание бывшей церковно-приходской школы в Новой Ладоге сгорело и обрушилось, а под ним оказался живой котенок. Животное провело в западне всю ночь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, заброшенное строение загорелось поздним вечером 16 сентября. Огонь на площади 200 квадратных метров потушили за полчаса.

Уже утром, обследуя место ЧП, чтобы установить причину пожара, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Ян Царегородцев услышал мяуканье. Оно доносилось из-под завалов.

Сотрудник МЧС попросил коллег помочь попавшему в беду животному. Прибывшие пожарные ПЧ-121 спасли котенка. Его доставили в ветеринарную клинику Волхова. Там ему оказали медицинскую помощь и предоставили уютное местечко, где он будет отходить от пережитого шока.