Имущество подмосковного экс-чиновника на девять миллиардов рублей изъято судом

Имущество на девять миллиардов рублей, принадлежащее экс-главе Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его близким, было изъято по решению суда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Среди изъятого: кинотеатр, лодочная станция, торговый центр, детская поликлиника, общественная баня, детсады, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда. Все это имущество, как рассказали в ведомстве, было получено из "не предусмотренных законом источников".

Всего в доход государства обращено 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля и пять миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного имущества.

"Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов", – добавили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Постригань в 2002-2017 годах вовлекал родственников, близких людей и подконтрольные фирмы для обогащения за счет муниципального имущества. Экс-чиновника задержали в июне 2018 года. Ответчиками по делу проходят еще 25 человек.

Постригань возглавлял Клинский район с 1992 по 2014 год. После он еще три года был местным депутатом.