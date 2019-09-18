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Число малолетних невест сократилось в России в 15 раз из-за новых ценностей и страха

, ИА "Амител"
Снижение может быть связано с переосмыслением ценностей и инфантильностью, считают психологи
В 1990 году малолетних невест было 72 тысячи / Фото: politeka.net

В 1990 году малолетних невест было 72 тысячи / Фото: politeka.net

Число несовершеннолетних невест в России за прошедшие 30 лет уменьшилось в 15 раз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

В 1990 году малолетних невест было 72 тыс., а в 2018 году – 4,6 тыс. А количество юношей, которые женились в раннем возрасте, еще меньше: в 1990 году их было 13,5 тыс., а в 2018 году – всего 454.

Такое снижение показателя связано с переосмыслением ценностей молодежью и опасениями уголовного преследования за интимную связь с несовершеннолетними, считает заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Кроме того, по ее словам, сегодня для многих стало уже нормой, что молодые семьи должны жить отдельно, однако не все семьи могут позволить купить отдельное жилье, а сами молодые еще не заработали на квартиру или дом. Это также сократило число желающих вступить в брак по молодости.

По словам Егоровой, многие социологи и психологи также отмечают, что нежелание заводить семью связано с инфантильностью современных молодых людей, вызванной родительской опекой. Зачастую взрослые оберегают своих подросших детей от самостоятельного вступления в жизнь.

По статье 13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин муниципалитет может разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Порядок и условия, при которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 16 лет, могут быть установлены законами субъектов РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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