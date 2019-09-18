Мать двоих детей попыталась зарезать мужа в Горном Алтае

Пьяная жительница Усть-Канского района набросилась с ножом на собственного супруга, нанеся ему несколько ударов в область туловища и конечностей, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Инцидент случился ночью 14 сентября в селе Тюдрала. 31-летняя местная жительница после потребления алкоголя решила убить мужа и воплотила бы задуманное, если бы не своевременно прибывшие медики, которые спасли жизнь селянина.

Женщину взяли под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ей грозит до 15 лет колонии. Двое несовершеннолетних детей подозреваемой переданы под временную опеку бабушки.