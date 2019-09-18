Селфи спасло жизнь девушке в Ирландии

Любовь к селфи спасла жизнь 28-летней жительнице Ирландии, сообщает The Irish Sun.

Отец нашел девушку без сознания и сразу же вызвал медиков. Врачи констатировали, что пациентка перенесла инсульт.

Кровь попала в мозг, и спасти больную от гибели могли только противосвертывающие препараты. Но чтобы их ввести, нужно точно знать, когда случилось кровоизлияние.

Это удалось выяснить брату ирландки, который нашел в ее телефоне селфи, сделанное за 15 минут до того, как ее обморок заметили родственники.

Жизнь девушки спасена, но борьба за ее здоровье продолжается. В ближайшее время ей проведут операцию.