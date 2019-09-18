Турист из Кемерова погиб на Алтае, катаясь на снегоболотоходе

16 сентября в лесном массиве Турочакского района обнаружили безжизненное тело 55-летнего туриста из Кемерова, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина погиб 14 сентября в результате ДТП. Катаясь по лесу на снегоболотоходе STELS 500 Н, он врезался в бревно.

При опрокидывании транспортного средства гость из Кузбасса получил смертельные травмы. По факту гибели человека правоохранительные органы проводят проверку.