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Турист из Кемерова погиб на Алтае, катаясь на снегоболотоходе

, ИА "Амител"
Мужчина протаранил бревно и получил смертельные травмы
Фото: МВД по Республике Алтай

Фото: МВД по Республике Алтай

16 сентября в лесном массиве Турочакского района обнаружили безжизненное тело 55-летнего туриста из Кемерова, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина погиб 14 сентября в результате ДТП. Катаясь по лесу на снегоболотоходе STELS 500 Н, он врезался в бревно.

При опрокидывании транспортного средства гость из Кузбасса получил смертельные травмы. По факту гибели человека правоохранительные органы проводят проверку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.09.2019 13:11
месный

это ж как надо было разогнать квадрик, чтобы убиться на нём. Ездить, конечно, квадрик может быстро, но каким надо быть идиотом, чтобы наваливать там где толком, что под колёсами невидно

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